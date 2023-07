Welche Kosten Sie bei der Steuererklärung nicht vergessen sollten

In vielen Fällen gibt es Geld zurück

Die Steuererklärung ist oft eine lästige Pflicht. Doch der Aufwand könnte sich lohnen – in vielen Fällen gibt es Geld vom Staat zurück.

Die Steuerklärung macht in der Regel wenig Spaß. Dokumente zusammensuchen, Eintragungen vornehmen und Quittungen sortieren – das bereitet einigen Menschen sogar regelrecht Angst. Deshalb sind die meisten Steuerzahler schon froh, wenn sie zumindest das Nötigste geschafft haben und die Erklärung endlich von der To-Do-Liste gestrichen werden kann. Leider gehen dabei nicht wenigen Menschen Hunderte oder gar Tausende Euro durch die Lappen.

Denn häufig lassen sich weitaus mehr entstandene Kosten von der Steuer absetzen als anfänglich gedacht. Nicht zuletzt deshalb sollten Sie sich vor der Abgabe Ihrer Steuererklärung unbedingt ausführlich informieren, welche Ausgaben Sie in den Dokumenten angeben können und welche nicht.

Welche Kosten lassen sich von der Steuer absetzen?

1. Werbungskosten

Der Begriff Werbungskosten wirkt teilweise verwirrend, da damit zunächst meist Ausgaben für Bewerbungen in Verbindung gebracht werden. Tatsächlich sind mit Werbungskosten jedoch alle Unkosten gemeint, die rund um den Arbeitsplatz entstehen. Wer beispielsweise im Homeoffice arbeitet, kann im Steuerformular tatsächlich so einiges als Werbungskosten angeben. Unter anderem die Ausstattung eines Arbeitszimmers fällt darunter: Büromaterialien können also ebenso wie Möbelstücke zur Einrichtung steuerlich abgesetzt werden. Häufig wird auch die Miete für das Büro anteilig übernommen. Arbeitsgegenstände wie Laptops oder Drucker sollten gleichfalls unbedingt in der Steuererklärung angegeben werden.

Darüber hinaus erhalten Arbeitnehmer seit 2020 die sogenannte Homeoffice-Pauschale von maximal 600 Euro im Jahr. Wie hoch der Anspruch letztendlich ist, fällt von Fall zu Fall unterschiedlich aus — eingetragen werden sollte die Homeoffice-Pauschale in Höhe von fünf Euro pro Tag trotzdem unbedingt. Auch diejenigen, die nicht von zu Hause aus arbeiten, können in der Steuererklärung Werbungskosten angeben, da beispielsweise ebenso die Pendlerpauschale darunter fällt. Wer für einen neuen Arbeitsplatz in Kauf genommen hat, den Wohnort zu wechseln, kann außerdem von der Umzugskostenpauschale Gebrauch machen.

+ Wer daheim arbeitet, sollte bei der Steuererklärung an die Homeoffice-Pauschale denken. © Roman Möbius/Imago

2. Versicherungen

Die Anlage Vorsorgeaufwand in der Steuererklärung umfasst alle Versicherungen, für die Sie jährliche Beiträge leisten. Dazu gehören die Pflichtversicherungen, wie beispielsweise die Krankenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung, für die Ihr Arbeitgeber anteilig die Kosten übernimmt. Die meisten Menschen zahlen jedoch ebenso für freiwillige Versicherungen, um in bestimmten Situationen auf Nummer sicher zu gehen. Rechtsschutzversicherungen oder eine Arbeitslosen-, Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsversicherung können in den meisten Fällen teilweise steuerlich abgesetzt werden.

Ebenso verhält es sich bei Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Lebensversicherungen. Diese Ausgaben sollten Sie also unter allen Umständen in Ihrem Steuerformular angeben. Möglicherweise erhalten Sie so nämlich einen Teil ihrer Kosten zurück. Selbstständige können dabei auf höher ausfallende Rückzahlungen hoffen als Angestellte: Während Selbständige jährlich bis zu 2.800 Euro geltend machen können, sind es bei Angestellten nur 1.900 Euro. Investitionen in die Altersvorsorge fallen übrigens auch unter die Anlage Vorsorgeaufwand.

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung viel Geld kosten Unterhalt für volljährige Kinder: Zahlungen für unterhaltsberechtigte Personen (z.B. Kinder, Eltern, anderes Elternteil des gemeinsamen Kindes) lassen sich in der Regel absetzen. Dazu gehört etwa auch der Unterhalt für erwachsene Kinder, die studieren, aber noch daheim wohnen. Für 2022 können für Sprösslinge über 25 einen Betrag von maximal 10.347 Euro absetzen (zzgl. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge). Die Kinder müssen nicht angeben, ob die Eltern den Unterhalt geltend machen. (Symbolbild) © YAY Images/Imago Arbeitszimmer nicht absetzen: Wurde 2022 ein Raum (kein Durchgangszimmer) fast ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt, können etwa Miete und Nebenkosten anteilig abgesetzt werden. Wichtig hier: Der Raum muss den Mittelpunkt der Arbeit darstellen und das muss belegbar sein. Ist das nicht der Fall, können Kosten nur bis zu 1.250 Euro abgesetzt werden. Wenn das Arbeitszimmer nicht den gesetzlichen Ansprüchen entspricht, kann man die Homeoffice-Pauschale in Anspruch nehmen (max. 600 Euro). (Symbolbild) © Addictive Stock/Imago Internet und Telefon im Homeoffice: Oft vergessen: Wenn die privaten Leitungen von Internet und Telefon beruflich mitgenutzt werden, können davon 20 Prozent der Kosten als Werbungskosten abgesetzt werden. Wichtig: höchstens 20 Euro im Monat. Die Kosten werden ersetzt zu denen von Arbeitszimmer oder Homeoffice (2022: 120 Tage à fünf Euro). (Symbolbild) © Rainer Berg/Imago Handwerker-Anfahrt: Auch bei Handwerkern lässt sich ein bisschen Geld wiederholen. 20 Prozent Steuerrabatt gibt es auf die ausgewiesenen Lohnkosten (s. Rechnung). Dazu gehören etwa die Entsorgung von Grün­gut, Anfahrts- oder Verbrauchs­mittel­pauschalen. Tipp: Immer Rechnungen aufschlüsseln lassen, Belege aufheben und nicht bar zahlen. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago Weibliche Autofahrerin, Nahaufnahme Fahrt zur Praxis: Nur wenige Menschen wissen, dass man auch die Fahrten zu Ärzten, Therapie oder Reha-Maßnahmen absetzen kann (30 Cent/gefahrener Kilometer). Alle Kosten rund um die Gesundheit gelten als außergewöhnliche Belastungen. Als Nachweis reicht eine einfache Aufstellung der Fahrten aus. (Symbolbild) © Matej Kastelic/Imago Gesundheitskarte mit Geldscheinen. Kinder-Krankenkassenbeiträge: Befindet sich das Kind in einer Ausbildung, ist es meist günstiger, wenn die Eltern seine Sozial­versicherungs­beiträge in der eigenen Steuererklärung angeben. Auch, wenn das Kind selbst Versicherungsnehmer ist. Hier liegt großes Sparpotenzial und für den Nachwuchs gibt es keinen Nachteil. Sie sind erst ab einem Bruttoeinkommen von 13.150 Euro steuerpflichtig. (Symbolbild) © Zerbor/Imago Geschäftsmann isst Nudeln mit Kollegen, Nahaufanahme Verpflegungspauschale nicht angeben: Sind Arbeitnehmer viel unterwegs und eben nicht im Homeoffice, kann die Verpflegungspauschale geltend gemacht werden. Bei Abwesenheiten von acht Stunden und mehr sind das 14 Euro pro Tag, bei 24 Stunden 28 Euro und die An- und Abreisetage bringen je 14 Euro. Dazu zählt es übrigens auch, wenn man Wohnung oder Büro für das Mittagessen verlässt (Pause muss allerdings nachgewiesen werden, z.B. mit Arbeitgeberbescheinigung oder Tabellen zur Zeiterfassung). (Symbolbild) © Josep Suria/Imago Mercedes Autohaus bietet Geschäftswagen an. Zu viel für Firmenwagen gezahlt: Arbeitnehmer versteuern ihren Dienstwagen zusätzlich zum Monatsgehalt (Privatfahrten um ein Prozent, Dienstfahrten um 0,03 Prozent je Entfernungskilometer). Aber: Wer 2022 den Großteil der Zeit im Homeoffice war, kann seinen Bruttolohn um die zu viel versteuerten Fahrten mindern. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/Imago Zwei Stempel je mit den Worten Steuer und Erklärung. Verspätete Abgabe: Wer den Stichtag für die Steuererklärung verpasst (für 2022 ist das der 02. Oktober 2023), zahlt einen Verspätungszuschlag von mindestens 25 Euro pro angebrochenem Monat. Wer seine Steuererklärung also pünktlich dem Finanzamt zukommen lasst, zahlt nichts drauf. (Symbolbild) © Felix Schlikis/Imago

3. Sonstige Ausgaben

Um einen detaillierten Überblick zu erhalten, welche Kosten Sie in Ihrem individuellen Fall noch von der Steuer absetzen können, fällt die Steuererklärung oft leichter mithilfe eines Steuerexperten. Aber auch so lassen sich pauschal einige weitere Ausgaben aufzählen, die in den meisten Fällen eine Steuerrückzahlung zur Folge haben. Nutzen Sie beispielsweise Ihr Auto für die Arbeit, können Sie sehr wahrscheinlich die Kfz-Steuer in der Einkommenssteuererklärung angeben.

Auch die Rückzahlungen für sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen fallen oft größer aus als erwartet. Geben Sie also ruhig alle im vergangenen Jahr entstandenen Kosten für Handwerkerarbeiten und Reparaturen oder anderweitige Investitionen im Haushalt im Formular an. Eltern sollten zudem die Kosten der Kinderbetreuung für ihren Nachwuchs in der Steuererklärung auflisten. Auch Gebühren für Privatschulen werden zu 30 Prozent übernommen, sofern die jährliche Gesamtsumme 5.000 Euro nicht übersteigt. Zu guter Letzt können außerdem Gesundheitskosten, die von der Krankenkasse nicht übernommen wurden, teilweise steuerlich abgesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel Ausgaben für Kuren, Zahnersatz, Brillen oder bestimmte Medikamente. Voraussetzung ist hierbei, dass die Kosten einen „zumutbaren Eigenanteil“ überschreiten.

Rubriklistenbild: © Roman Möbius/Imago