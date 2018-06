Sparen – das ist das Credo vieler Deutscher, wenn Sie danach gefragt werden, wie man Vermögen anhäuft. Doch dieser Finanzexperte setzt auf eine andere Tugend.

Reich zu werden stellen sich viele Deutsche schwer vor. Wer viel verdient und spart, schafft es, glauben sie. Doch Selfmade-Millionär David Bach ist da anderer Meinung. Und er weiß, wovon er spricht – schließlich hat der US-Amerikaner selbst 25 Jahre in der Vermögensverwaltung gearbeitet.

Selfmade-Millionär verrät sein Erfolgsgeheimnis

Sparen sei seiner Meinung nach zwar eine gut gemeinte Tugend, doch das allein reiche nicht aus. Stattdessen verriet der Bestseller-Autor ("Automatisch Millionär") jetzt gegenüber dem Business Insider, dass ein Schritt auf dem Weg zum Reichtum noch viel wichtiger ist. "Wenn sie einen Dollar verdienen, bezahlen die meisten Menschen damit zuerst einmal die anderen", so Bach. "Sie bezahlen den Vermieter, ihre Kreditkartenfirma, den Telefonanbieter, die Regierung und so weiter."

Dabei vergessen sie allerdings, erst einmal "sich selbst zu bezahlen". Das heißt konkret: Zwacken Sie von Ihrem monatlichen Einkommen, sobald es auf Ihrem Konto erscheint, einen Teil für sich ab und überweisen Sie es per Dauerauftrag auf ein separates (Depot-)Konto. So kommen Sie nicht in Gefahr, es anderweitig auszugeben. "So wird ein wirkliches Vermögen aufgebaut: Indem das Geld bewegt wird, noch bevor man es selbst in den Händen hatte", erklärt Bach. Er selbst soll bereits mit 30 Jahren Millionär geworden sein, weil er diese Strategie beherzigte.

Summe für sich einsparen – und klug investieren

Fortgeschrittene können sogar einen Schritt weiter gehen und die Summe an der Börse investieren. Hier bieten sich ETFs an, also passiv verwaltete Wertpapier-Fonds, die mehrere Aktien aus verschiedenen Branchen bündeln. So wird das Risiko breit gestreut. Der festgelegte, monatliche Betrag wird dann auf ein Referenzkonto überwiesen und in Anteile des gewählten ETF-Produkts angelegt.

Ausreden gibt es nicht: Schließlich dauert das Einrichten eines Dauerauftrags via Online-Banking nur wenige Minuten. Welche Summe Sie wählen, ist ganz Ihnen überlassen. Diese können Sie auch je nach Lebenssituation (Umzug, Schwangerschaft etc.) individuell anpassen. Oder auch steigern, wenn Sie einen Karrieresprung geschafft haben.

