Schlechte Schufa? Mit sechs Tipps vermeiden Sie Negativbewertungen

Von: Anna Heyers

Um Kreditwürdigkeit zu beweisen, wird in Deutschland in den meisten Fällen eine Schufa-Auskunft fällig. Eine Zusage gibt es oft nur dann, wenn der Score positiv ausfällt. Was passiert beim Negativ-Eintrag?

Steigende Preise überall und noch dazu die aktuellen Krisen – die wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Wochen und Monate haben dazu geführt, dass die Rücklagen vieler Bürger aufgebraucht sind. Für das Jahr 2022 wird die Inflationsrate voraussichtlich bei +7,9 Prozent liegen, sagt das Statistische Bundesamt. Die ganzen Hürden und Finanzprobleme zeigen sich auch, wenn man einen Blick auf die Schufa-Einträge des letzten Jahres wirft. Tanja Birkholz, Vorsitzende des Schufa-Vorstands, sagte dazu in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung, dass es im Vergleich zum Vorjahr rund 30 Prozent mehr Negativ-Einträge im Register gäbe. Ein Problem, denn negative Schufa-Einträge mindern den eigenen Score und können damit Krediten im Wege stehen.

Eine Schufa-Auskunft gibt es einmal im Jahr umsonst, man kann sie aber auch mehrmals beantragen (Kosten um 30 Euro) © Fotostand/Schmitt/Imago

Schufa-Einträge: negative Bewertungen verhindern

Einträge bei der Schufa, der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, wirken sich schnell negativ auf die eigene Kreditwürdigkeit aus. Um das zu vermeiden, gibt es ein paar Tipps, die Sie beherzigen können:

Rechtzeitiges Bezahlen : Rechnungen und Kredite (samt Raten) sollten immer pünktlich beglichen werden. So wird eine gute Kredithistorie aufgebaut, die negative Einträge verhindern kann.

: Rechnungen und Kredite (samt Raten) sollten immer pünktlich beglichen werden. So wird eine gute Kredithistorie aufgebaut, die negative Einträge verhindern kann. Check der Schufa : Die Schufa-Einträge sollten regelmäßig geprüft werden. Bei Fehlern können diese berichtigt werden. Eine kostenlose Schufa-Auskunft gibt es einmal im Jahr, muss allerdings beantragt werden.

: Die Schufa-Einträge sollten regelmäßig geprüft werden. Bei Fehlern können diese berichtigt werden. Eine kostenlose Schufa-Auskunft gibt es einmal im Jahr, muss allerdings beantragt werden. Keine Kontoüberziehung : Auch das Überziehen des Girokontos kann zu negativen Einträgen bei der Schufa führen und sollte aus dem Grund vermieden werden.

: Auch das Überziehen des Girokontos kann zu negativen Einträgen bei der Schufa führen und sollte aus dem Grund vermieden werden. Lösung mit Gläubigern finden : Ist man in eine finanzielle Notsituation geraten, sollte man versuchen, mit den Gläubigern eine Lösung zu erarbeiten. Hier ist es wichtig, mit offenen Karten zu spielen. Tipp: Optional könnte man z.B. kleinere Raten oder längere Zahlungsfristen vereinbaren.

: Ist man in eine finanzielle Notsituation geraten, sollte man versuchen, mit den Gläubigern eine Lösung zu erarbeiten. Hier ist es wichtig, mit offenen Karten zu spielen. Tipp: Optional könnte man z.B. kleinere Raten oder längere Zahlungsfristen vereinbaren. Überlegt Kredite nehmen : In vielen Fällen lassen sich etwa Großgeräte wie Waschmaschine oder Fernseher, aber auch Möbelstücke auf Raten kaufen. Was für den Moment gut scheint, kann sich bei zu vielen Krediten aber schnell ins Gegenteil umkehren. Überlegen Sie sich also genau, ob Sie einen Kredit aufnehmen müssen – und ob Sie die anfallenden Raten fristgerecht zahlen können.

: In vielen Fällen lassen sich etwa Großgeräte wie Waschmaschine oder Fernseher, aber auch Möbelstücke auf Raten kaufen. Was für den Moment gut scheint, kann sich bei zu vielen Krediten aber schnell ins Gegenteil umkehren. Überlegen Sie sich also genau, ob Sie einen Kredit aufnehmen müssen – und ob Sie die anfallenden Raten fristgerecht zahlen können. Verbraucherinsolvenzantrag stellen: Haben sich zu viele Schulden angesammelt, kann man einen sogenannten Verbraucherinsolvenzantrag stellen. Der kann dabei helfen, Ihre Schulden neu zu organisieren und am Ende so auch die Schufaeinträge zu verbessern.

Negativer Schufa-Eintrag: Wie ist das passiert?

Negative Bewertungen gibt es immer dann, wenn Rechnungen auch nach Erhalt von mehreren Mahnungen nicht bezahlt wurden. Wichtig hier: Eine zu spät bezahlte Rechnung spielt keine Rolle. Es müssen zwei Mahnungen verschickt (Abstand mind. vier Wochen) und im ersten Schreiben eine mögliche Meldung an die Schufa durch den Gläubiger vermerkt worden sein.

Was tun bei einem negativen Eintrag?

Hat man einen negativen Eintrag, heißt es rasch zu handeln und die offene Rechnung zu begleichen. Zwar wird der Eintrag einen negativen Einfluss auf den Score haben, aber der ist nicht ganz so schlimm, wie das Nichtbezahlen der Rechnung. Bleibt der negative Eintrag nämlich bestehen, erholt sich der Score nicht.

Werden Schufa-Einträge gelöscht?

Einträge in der Schufa-Akte bleiben in aller Regel drei bis vier Jahre (gemäß Code of Conduct) stehen. Fallen Fehler beim regelmäßigen Check der Schufa auf, können diese aber korrigiert und gegebenenfalls werden, wenn man sich mit der Schufa in Verbindung setzt.