ZDF-Intendant klärt auf - so stark soll der Rundfunkbeitrag nun bald wirklich steigen

Immer wieder werden Stimmen laut, dass der Rundfunkbeitrag ab 2021 erhöht werden soll. Nun äußert sich ZDF-Intendant Thomas Bellut dazu.

Aktuell liegt der Rundfunkbeitrag bei 17,50 Euro pro Monat. Diesen Betrag sind deutsche Haushalte verpflichtet, an den Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu entrichten. Doch viele Deutsche finden ihn ungerecht, zudem besitzen manche gar keinen Fernseher, Radio oder dergleichen. Schließlich boomen Streaming-Dienste wie Netflix & Co.

Diskussionen über Erhöhung des Rundfunkbeitrags werden konkreter

Zudem sorgt ein Bericht der KEF, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, weiter für Unmut: So kündigte KEF-Chef Heinz Fischer-Heidlberger bereits 2017 an, dass wohl eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags unvermeidlich wäre. Man gehe davon aus, dass dieser in drei Jahren mindestens einen Euro mehr betragen müsse.

Nun hat sich auch ZDF-Intendant Thomas Bellut dazu geäußert - und gegenüber der Deutschen Presse-Agentur die Notwendigkeit einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags bekräftigt. "Ob es künftig ein Index-Modell geben wird, ist eine Entscheidung der Länder", so Bellut. "Wir sind offen und gesprächsbereit. Klar ist aber, ohne eine Beitragsanpassung ist das Qualitätsniveau auf keinen Fall zu halten."

Dieses Argument hatte ARD-Chef Ulrich Wilhelm bereits vor einem Jahr während eines Interviews fallen lassen. Sein Argument damals: Für qualitativ bessere Programme braucht es auch mehr Geld, um den enormen Bedarf zu decken. Doch von wie viel mehr Beitrag sprechen wir? Belluts Rechnung kommt der der KEF sehr nahe.

Rundfunkbeitrag soll ab 2021 um über einen Euro steigen

"Weil wir aber aktuell die Rücklage einsetzen dürfen, die nach der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag entstanden war, beträgt der Beitrag nach unserer Berechnung real bereits 18,35 Euro", schätzt der ZDF-Intendant. "Das ist also der wirkliche Basiswert. Alles darunter wäre eine klare Kürzung, die nur durch große Einsparungen im Programm erbracht werden könnte", erklärt er.

Sechs Landesregierungen (darunter Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen) fordern ebenfalls eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Diese wollen ihn allerdings an die Entwicklung der Inflationsrate koppeln – und nicht, wie bisher, alle vier Jahre neu darüber entscheiden. Genaueres konnte bei einem Treffen im Dezember letzten Jahres noch nicht geklärt werden.

Doch der ZDF-Intendant Bellut glaubt, dass die Länder dem KEF-Vorschlag zustimmen könnten, denn "unsere KEF-Anmeldung wird bedarfsgerecht und verantwortungsbewusst sein", so Bellut optimistisch. "Wir arbeiten daran, das vereinbarte Sparprogramm umzusetzen und haben mit der ARD konkrete Schritte der besseren Zusammenarbeit fixiert", verspricht er schließlich.

