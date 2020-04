Rentenbezüge: Bald mehr Geld aufs Konto - ist das ein Witz?

In Deutschland gibt es aktuell 21 Millionen Rentner. Die dürfen sich 2020 auf mehr Geld auf dem Konto freuen. Die Rentenbezüge steigen wieder. Doch ist das genug?

Die Rentenbezüge sollen zum 01. Juli 2020 angehoben werden.

Diese fallen von West nach Ost unterschiedlich aus.

Ein neuer Bericht zeigt, wie sich die Bezüge bis 2033 entwickeln werden.

Grundrente, Altersarmut und Rentensteuer: In den letzten Monaten wurde in der Rentendebatte so kontrovers wie noch nie diskutiert. Dadurch haben viele Deutsche Studien zufolge große Bedenken, wie sie ihren Lebensstandard im Alter halten sollen.

Um so viel Prozent steigen die Rentenbezüge im Jahr 2020 an

Doch nun gibt es wieder gute Nachrichten für deutsche Rentner: Wie in den vergangenen Jahren können sich Senioren auch in diesem Jahr auf mehr Geld auf dem Konto freuen*. Schließlich sollen die Rentenbezüge zum 01. Juli 2020 in Westdeutschland um 3,15 Prozent und in Ostdeutschland um 3,92 Prozent steigen. Das geht jetzt aus dem Rentenversicherungsberichts 2019 der Bundesregierung hervor.

Der neue Bericht zeigt auch, wie sich der Beitragssatz zur gesetzlichen Rente* in den nächsten 15 Jahren entwickelt. Er deckt zudem auf, dass Rentner bis 2033 mit einer Rentenerhöhung von bis zu 36,5 Prozent rechnen können. So berichtet die Bundesregierung gemäß § 154 Sozialgesetzbuch Nummer 6 jedes Jahr über die Rentenversicherung und über deren Einnahmen und Ausgaben.

Rentenbezüge: So viel mehr Geld gibt's aufs Konto

Doch wie viel mehr Geld gibt es 2020 tatsächlich? Konkret bedeutet das, dass eine monatliche Rente von 1.000 Euro*, die auf West-Beiträgen beruht, um 31,50 Euro steigt. Eine gleich hohe Rente mit Ost-Beiträgen erhöht sich dagegen um 39,20 Euro.

jp

