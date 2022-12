Gut von der Rente leben? In zehn Ländern klappt es – Deutschland gehört nicht dazu

Von: Jasmin Farah

In Deutschland geht man immer später in Rente. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Doch wo lebt es sich im Ruhestand am besten? Eine Analyse gibt Aufschluss – mit überraschendem Ergebnis.

Viele Bürger beklagen das deutsche Rentensystem und hoffen auf Reformen. Schließlich gehen die meisten üblicherweise mit 67 erst in den Ruhestand. Im Durchschnitt leben die Deutschen hingegen 81 Jahre – viel Zeit bleibt da nicht mehr, den Lebensabend rundum zu genießen. Die Unzufriedenheit wächst, wenn man den Blick nach links und rechts in andere Länder schweifen lässt. Diese lassen uns im übertragenen Sinne sehr alt aussehen – schließlich lässt es sich dort im Alter viel besser leben.

Top Ten-Ranking: In Deutschland lässt es sich für Rentner nicht gut leben

Das zeigt zumindest jetzt der „Global Retirement Index“ (GRI) der Vermögensverwaltungsgesellschaft Natixis Investment Managers in Kooperation mit dem Untersuchungsinstitut CoreData. Das überraschende Ergebnis: In vielen anderen Ländern weltweit können es sich Rentner richtig gut gehen lassen – Deutschland gehört aber nicht dazu. Insgesamt wurden 44 Länder in vier Kategorien untersucht: Gesundheit, Lebensqualität, materielles Wohlergehen und Finanzen im Ruhestand. Wichtig waren für die Analyse Parameter wie Lebenserwartung, das Glücksniveau, die Luftqualität, das Pro-Kopf-Einkommen und die Inflation.

Norwegen ist für Rentner ein attraktives Auswanderungsziel. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Für jeden Faktor gab es eine Punktzahl von eins bis 100 Prozent, die schließlich zusammengerechnet wurde. Ein nordeuropäisches Land hat es mit einer Punktzahl von 81 Prozent auf die Poleposition geschafft – und zwar Norwegen. Damit hat es im Vergleich zum Vorjahr sogar zwei Plätze gut gemacht. Hier die Top Ten der lebenswertesten Länder für Rentner:

Norwegen

Schweiz

Island

Irland

Australien

Neuseeland

Luxemburg

Niederlande

Dänemark

Tschechien

Deutschland

Was andere Länder Deutschland in Bezug auf Rente voraushaben

Norwegen hat vor allem bei den Faktoren Lebensqualität und Gesundheit punkten können und hat damit Island von Platz Eins verdrängt. Dieses muss sich 2022 mit dem dritten Platz geschlagen geben, die Schweiz bleibt auf Platz Zwei. Dafür gibt es zwei Neuzugänge in der Top Ten im Ruhestand-Ranking: Luxemburg und die Tschechische Republik. Alle haben gemein, dass sie sie in allen Kategorien überwiegend „sehr gut“ abschneiden.

Deutschland hingegen ist in diesem Jahr auf Platz Elf abgerutscht und hat es damit nicht mehr in die Top Ten geschafft. Besonders beim Punkt „Finanzen im Ruhestand“ hinkt Deutschland punktemäßig deutlich hinterher. Ein großes Problem, das in Zukunft angesichts des demografischen Wandels noch verschärft wird, wenn die größte Gruppe, die „Babyboomer“, bald gehäuft in Rente geht. Ein Rentnerpaar verbringt seinen Lebensabend sogar auf einem Kreuzfahrtschiff – weil es günstiger ist. Ein anderes lebt im Wohnmobil, seinem „Sparmobil“.