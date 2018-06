Mitarbeiterin enthüllt: Wenn Sie das an der Kasse tun, outen Sie sich als arm

Ulrike Schwerdhöfer sitzt seit 43 Jahren täglich an der Kasse des Supermarkts Rewe. Dadurch hat sie sehr viel über ihre Kunden gelernt. Besonders über deren Kontostand.

2014 wurde sie von den Kunden zur Rewe-Mitarbeiterin des Jahres gewählt – Ulrike Schwerdhöfer ist von der Kasse für viele nicht mehr wegzudenken. Seit 43 Jahren ist die Hessin Kassiererin aus Leidenschaft – und kennt ihre Kunden wie ihre Westentasche.

Doch nicht nur deren Essgewohnheiten und Gepflogenheiten, sondern auch ob sie reich oder arm sind. In einem Gespräch mit der FAZ hat die 67-Jährige nun aus dem Nähkästchen geplaudert. "Ich weiß genau, ob Kunden Geld haben oder nicht. Den Leuten mit viel Geld ist der Preis egal, die nehmen nur das Teuerste und viel Bio." Zudem würden reiche Kunden niemals einen Einkaufszettel dabei haben, da sie es nicht nötig hätten: "Die (…) nehmen sich einfach das, was ihnen gefällt und die beste Qualität hat", so Schwerdhöfer weiter.

Menschen, die weniger Einkommen hätten, hätten dagegen stets einen Einkaufszettel dabei - auch wenn sie nur wenig einkaufen. "Bei denen ist alles genau abgezählt und sie kaufen möglichst viele Sonderangebote", verrät die Kassiererin.

Außerdem würde sie mancher Einkauf sehr erheitern – besonders dann, wenn sich Kunden Erotikzeitschriften kaufen und sie beschämt mit der Rückseite nach oben auf das Kassenband legen. "Zum Einscannen muss ich die aber umdrehen und denke: 'Ach, wie schön'", lacht sie.

"Und neulich war ein junges Pärchen da, holte Kondome und eine Flasche Cola. Da hab ich gefragt: 'Was esst ihr denn heute Abend? Das ist aber nicht genug!' Und da sagt sie: "Dann holen wir halt noch ein paar Salzstangen."

