Krypto-Experte enthüllt: Genau dann knackt Bitcoin wieder sein Allzeithoch

Der Bitcoin-Kurs schwankt extrem – aktuell ist er um 1.000 Euro gefallen. Seit seinem Allzeithoch sind das 60 Prozent Verlust. Das juckt diesen Krypto-Experten wenig.

Bitcoin-Anleger können von einstigen Rekordwerten über 17.000 Euro derzeit nur träumen – seit Dezember 2017 ist der Kurs rapide gefallen. Aktuell beläuft er sich auf gerade mal etwas mehr als 6.000 Euro. Zum Vergleich: Anfang des Jahres waren es immerhin noch 7.000 Euro. Damit hat die Digitalwährung von seinem Allzeithoch insgesamt 60 Prozent eingebüßt.

Bitcoin-Kurs wieder gefallen - doch Experten bleiben optimistisch

Dennoch glauben Krypto-Experten noch immer daran, dass die Nummer eins unter den Digitalwährungen bald wieder einen gewaltigen Aufschwung erleben wird. So auch Rodrigo Marques, seines Zeichens Geschäftsführer einer der größten brasilianischen Krypto-Handelsbörsen, der Atlas Quantum. Dieser zeigt sich noch immer überzeugt, dass der Bitcoin-Kurs wieder anziehen wird – auch wenn er nicht von utopischen Steigerungen von über 250.000 Dollar (etwa 200.000 Euro), so wie sein Kollege Tim Draper, spricht.

Stattdessen sieht er die derzeitige Kursentwicklung nüchterner – aber dennoch weiterhin positiv. So hat Marques in einer E-Mail an MarketWatch eingeräumt, dass der Fall von Bitcoin unter die psychologisch wichtige Marke von 8.000 Dollar (circa 7.000 Euro) eine Wende darstellt. Allerdings glaubt er, dass sich das Digitalgeld innerhalb der nächsten sechs Monate wieder erholen wird.

Wird Bitcoin 2018 wieder sein Allzeithoch von 17.000 Euro erreichen?

Seine Vermutung: Der Bitcoin-Kurs werde sich wieder bei seinem Allzeithoch von 17.000 Euro einpendeln. Der Grund dafür: Nicht nur war die weltgrößte Krypto-Messe, die Blockchain Week New York, mega-erfolgreich, sondern auch die Tatsache, dass der einstige Bitcoin-Gegner, die US-Großbank Goldman Sachs, in den Krypto-Markt einsteigen soll, könnte für eine erneute Aufwärtsbewegung sorgen.

