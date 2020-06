So vermeiden Sie die Kindergeld-Lücke - worauf Eltern jetzt achten sollten

Wer sich Kindergeld über das 18. Lebensjahr des Nachwuchses hinaus sichern will, muss genau hinschauen.

Es sind viele Details zu beachten.

Nicht immer ist die Abgrenzung, wann das Berufsziel erreicht ist, ganz einfach.

Sobald ein Kind 18 Jahre alt wird, endet die Kindergeldzahlung noch im selben Monat. Auf Neuantrag kann es jedoch weitergehen, wie es in einem Bericht auf Welt.de zum Thema heißt. Unter bestimmten Umständen.

Wer sich Kindergeld über das 18. Lebensjahr des Nachwuchses hinaus sichern wolle, müsse genau hinschauen, heißt es in dem Bericht. Die grobe Faustregel für Eltern von Kindern bis 25 Jahren erklärt Isabel Klocke, Expertin beim Bund der Steuerzahler* auf Welt.de so: "Der Kindergeldanspruch besteht so lange, bis das Berufsziel erreicht ist und der junge Erwachsene damit arbeiten gehen kann."

Erst wenn die Erstausbildung zu Ende sei, heißt es in dem Bericht weiter, stoppe der Staat die Förderung. In der Praxis sei die Grenzziehung aber nicht leicht. Mache der Nachwuchs mehrere Ausbildungsschritte, sollten Eltern mit der Familienkasse reden.

Wann ist das Berufsziel erreicht?

Oft scheitert die Unterstützung demnach an Details. Oder an der kniffligen Abgrenzung, wann der Nachwuchs sein Berufsziel eigentlich erreicht habe. Eltern sollten sich deshalb unbedingt rechtzeitig erkundigen, gerade auch, was die Übergänge betrifft: Eine lange Lehrstellensuche zum Beispiel muss der Familienkasse mit Belegen wie Onlinebewerbungen, Absagen oder der Bestätigung von Vorstellungsterminen durch die Firma nachgewiesen werden, wie Welt.de zum Beispiel auch berichtet.

Selbst, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, gibt es noch weitere Hürden: "Wer in die Verlängerung gehen will, muss den Antrag rechtzeitig stellen", heißt es etwa auf Welt.de zum Beispiel. Sei die Familie zu spät dran, verliere sie Geld. Seit 2018 werde Kindergeld nur noch maximal sechs Monate rückwirkend gewährt. Seien Lehre oder Studium vor dem 25. Geburtstag beendet, gebe es auch kein Kindergeld mehr.

Anspruch auf Kindergeld - wo gibt es Lücken?

Habe der Nachwuchs seinen Schulabschluss oder das Abi in der Tasche, stehe den Eltern noch vier Monate lang weiter Kindergeld zu – als Überbrückung zwischen zwei Ausbildungsabschnitten, erklärt Expertin Isabel Kocke auf Welt.de das Prozedere. Keine Lücke entsteht dem Bericht nach zum Beispiel, wenn das Kind im Herbst eine Lehre oder ein Studium anfängt. Trödele es aber bei der Berufs- und Studienwahl, sei der Anspruch bereits ab Juli verloren.

Die meisten Eltern würden das nicht ahnen, weil das Kindergeld erst mal weiter aufs Konto fließe. Die Familienkasse werde es allerdings zurückfordern." Eltern müssten auch dann nachzahlen, wenn Sohn oder Tochter monatelang "chillen" oder "die Welt bereisen", nennt das Portal ein paar Beispiele. Die Unterstützung sei ebenfalls weg, wenn ein volljähriges Kind nach der Schule ein Work-and-Travel-Programm nutze, so der BFH (III B 119/08). Gut zu wissen: Danach könne sehr wohl wieder Anspruch auf Kindergeld bestehen - sollte der Nachwuchs eine erste Ausbildun g beginnen.

Da die Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein kann und es viele Details zu beachten gibt, sollten Eltern sich also besser gleich ausführlich informieren. Es könnte sich für sie lohnen.

