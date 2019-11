"Die Höhle der Löwen": Es kracht im Studio! Fast baut dieser "Löwe" einen Unfall

In der neuen Folge versuchen wieder tatkräftige Gründer, die "Löwen" von sich zu überzeugen. Teilweise mit kuriosen Ideen. Am Ende baut ein Investor sogar noch fast einen Unfall.

Update vom 06. November: Für Gründer Jenny und Philipp Rathgeber ging ihr Deal am gestrigen Dienstagabend wie Öl runter. Mit ihrem "Elixr"-Mundöl stießen sie bei den "Löwen" auf Begeisterung - am Ende boten die Investoren doppelt so viel wie die Jung-Unternehmer erhofft hatten. Für das tägliche "Detox-Ritual" wollten die beiden von Maschmeyer, Thelen & Co. 75.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. Die sollen dem Ex-BWL-Professor und der Marketing-Fachfrau dabei helfen, ihr Mundöl in den Geschmacksrichtungen Minze, Zitronengras, Ingwer und Rosmarin an den Mann bzw. Frau zu bringen. Nach der ersten Verkostung lautet das Urteil der "Löwen" einhellig: ""Schmeckt sehr angenehm." Das Ringen um "Elixr" begann - so taten sich Maschmeyer und Dümmel zusammen und boten den Kandidaten sage und schreibe 150.000 Euro für 25 Prozent an. Doch Judith Williams war ebenfalls Feuer und Flamme - und zog mit. Am Ende hatten die Freiburger die Qual der Wahl - und entschieden sich schlussendlich für die jubelnde Williams.

Erstmeldung vom 05. November: "Die Höhle der Löwen" auf Vox - Ungekeimtes Müsli lässt "Löwen" kalt

Kurz vor dem Staffelfinale legen sich wieder neue Gründer mächtig ins Zeug, um die Investoren um Maschmeyer, Dümmel & Co. von ihren Geschäftsideen zu überzeugen. Darunter auch Michael Gebhardt und Erik Renk von "Keimster". Sie haben ein Müsli nur mit gekeimten Getreidesorten kreiert.

Das Besondere daran: Im Gegensatz zu normalem, ungekeimtem Korn können die Nährstoffe leichter vom Körper aufgenommen und umgewandelt werden. Zudem enthalten Sie mehr Aminosäuren, Vitamine, Proteine und sekundäre Pflanzenstoffe, so die Jung-Unternehmer.

Zurzeit besteht ihr Sortiment aus verschiedenen Mischungen und Einzelprodukten in zwei verschiedenen Größen, alles in Bioqualität. Doch keimt bei den "Löwen" wirklich Interesse für das innovative Müsli auf? Anfangs wirken die Investoren noch etwas unschlüssig …

Ach du Schreck! "Löwe" sorgt bei "Convercycle"-Pitch für Unfall

Dagegen sorgt der Pitch von "Convercycle" gleich zu Anfang für Furore: Als Georg Kofler das Fahrrad mit Kofferraum ausprobieren will, baut er fast einen Unfall. Weil er das Fahrrad nicht richtig lenken kann, crasht er das "Löwen"-Podest!

Vor Schreck bleiben Maschmeyer und Dümmel sitzen, während sich einzig "Löwin" Dagmar Wöhrl aufmacht, um ihren Kollegen wieder aufzuhelfen. Das wirft natürlich kein gutes Licht auf die Gründer David Maurer-Laube, Robert Kratz und Hubertus Osterwind.

Die dachten schließlich, sie könnten endlich das Rad neu erfinden. Um schwere Einkäufe besser transportieren zu können, haben sie sich an ein 2 -in-1-Fahrradkonzept gewagt, dass ein Citybike mit einem Lastenfahrrad kombiniert. Um die Produktion und den Vertrieb voranzutreiben, benötigen die Gründer 500.000 Euro. Dafür bieten sie 15 Prozent ihrer Firmenanteile. Doch werden die "Löwen" nach Koflers Stunt-Fail wirklich zuschlagen?

