"Die Höhle der Löwen": Judith Williams steigt nach der Staffel aus - ist das der Grund?

Heute Abend startet die neue Staffel der Vox-Erfolgsshow "Die Höhle der Löwen". Doch nun kommt ein Detail über einen der Juroren ans Licht, das Fans wohl traurig stimmen wird.

Endlich ist sie wieder da: Die erste Folge der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" flimmert heute Abend um 20.15 Uhr bei Fernsehsender Vox über die deutschen Bildschirme. Bereits zum fünften Mal können Zuschauer und Fans der erfolgreichen Gründer-Show mitfiebern, wie junge Geschäftstalente ihre innovativen Geschäftsideen vor der strengen Jury präsentieren (auch "Pitch" genannt), um einen der "Löwen" von sich zu überzeugen.

"Die Höhle der Löwen": Neue Staffel sorgt für unerwartete Überraschungen

Schließlich wissen sie genau: Wenn ein Deal zustande kommt, winkt ihrem Startup eine erhebliche Finanzspritze. Doch auch der Auftritt in der Show selbst kann den Bekanntheitsgrad der Marke mächtig ankurbeln. Allerdings soll dieses Jahr alles anders werden - das hat Jury-Mitglied Frank Thelen jüngst in einem Interview mit dem Murmann Magazin angekündigt.

Das Tech-Genie plauderte aus, dass die fünfte DHDL-Staffel um einiges härter werden soll - vor allem unter den Löwen mache sich der Konkurrenzdruck bemerkbar: "Zu den Investments der neuen DHDL-Staffel kann ich nur so viel sagen: Das Niveau der Gründer hat sich nochmals gesteigert und der Kampf unter den Löwen um gute Deals hat sich deutlich intensiviert. Auch als 'Löwe' muss man sich weiterentwickeln und den Gründern zeigen, warum man der ideale Partner ist", erklärte Thelen.

Wird Juror-Liebling Judith Williams DHDL nach dieser Staffel verlassen?

Just am gestrigen Tag, an dem Vox die erste Folge ausstrahlte (04. September), lagen der Onlineredaktion des Münchner Merkur und der tz Informationen über Jurorin Judith Williams vor, die stutzen lassen: So soll die beliebte Investorin keinen einzigen Deal in der gesamten Staffel abschließen und - Fans müssen jetzt stark sein - die Erfolgsshow nach dieser Staffel verlassen!

Die Gründe seien angeblich neue Projekte, heißt es aus ihrem Umfeld, welchen sich die vielbeschäftigte Unternehmerin in Zukunft widmen möchte. Auch die nachlassende Qualität der Gründer in der Show sollen zum Ausstieg beigetragen haben. Details hierzu seien allerdings nicht weiter bekannt. Auf Anfrage gab sich Judith Williams' Pressekontakt gegenüber unserer Redaktion kryptisch.

So antwortete ein Sprecher der Löwin auf die Frage, ob Williams die Show bald verlassen werde: "Diese Frage stellt sich derzeit nicht, da über die zukünftige Teilnahme bzw. Besetzung von DHDL der Sender, die Produktion und die 'Löwen' immer nach der Ausstrahlung der aktuellen Staffel sprechen."

Deal oder No Deal für Judith Williams? Antwort bleibt schuldig

Doch was das Thema Deal angeht, blieb der Sprecher zweideutig: "Ich will nicht vorgreifen, aber heute bitte DHDL schauen …" Und tatsächlich: Williams schloss mit der Hilfe von Frank Thelen einen Millionen-Deal für "Calligraphy Cut" ab.

Doch laut den Informationen der Onlineredaktion des Münchner Merkur und der tz wird es dabei wohl nicht dabei: So soll die 45-Jährige zwar zwei Deals in der Staffel abschließen - doch einer sei nach Drehschluss geplatzt und den anderen habe sich Williams' Geschäftspartner Dr. Kofler geschnappt, der in diesem Jahr nun einen festen Platz in der Jury innehat.

Allerdings soll der Homeshopping-Kanal HSE24, der auch die Kosmetiklinie der Unternehmerin vertreibt, in diesem Jahr wieder parallel zur neuen Staffel die vorgestellten Produkte aus der Gründershow kanalübergreifend vermarkten. Das Herzstück der Omnichannel-Kampagne ist das Sendeformat "Löwendeals by Judith Williams" (am 11. und 25. September sowie 16. Oktober). Das Interessante daran: Hier sollen allerdings nur die erfolgreichen Deals zu sehen sein, die die Löwin in den vergangenen Staffeln abgeschlossen hatte ...

