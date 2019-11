"Die Höhle der Löwen": Gibt's ja nicht - Kult-Produkte zum Ramschpreis jetzt bei Lidl

Egal, ob Bestseller oder sogar Produkte aus der aktuellen Staffel von "Die Höhle der Löwen": Jetzt gibt's Fugentorpedo, Bratpulver und Flaschenaufsatz im Wühlkorb bei Lidl.

In "Die Höhle der Löwen" landeten sie zum Teil Mega- bis Millionen-Deals - jetzt sind sie für kleines Geld beim Discounter zu haben. Seit Montag (18. November) sind Waren aus der Gründer-Erfolgsshow im Wühlkorb von Lidl zu finden. Darunter: einstige Bestseller, aber auch Produkte aus der aktuellen Staffel. Was dabei auffällt: Bei den meisten handelt es sich um Haushaltsprodukte und Alltagshelfer.

"Die Höhle der Löwen": Kultprodukte jetzt bei Lidl verramscht

Und in diese hatte vor allem ein "Löwe" die vergangenen Staffeln Millionen gesteckt - niemand Geringeres als "Mr. Regal": Investor Ralf Dümmel. Erst soll er die Produkte bei Netto-Marken-Discount und Kaufland angeboten haben, nun beginnt der große Ausverkauf bei Lidl.

Darunter auch der "Fugentorpedo", der statt für 19,99 Euro für 7,99 Euro im Regal stehen wird - allerdings ist er für denselben Preis auch im Online-Shop erhältlich. Der Fugentorpedo ist ein 3-in1-Gerät, mit dem zuerst die Fuge vorgesäubert, dann mit der Fugenbürste gereinigt wird und im letzten Schritt der Versiegelungsstift zum Einsatz kommt. Aber auch die "Abfluss-Fee" ist im Lidl-Wühlkorb gelandet. Der Verschlussstopfen soll angeblich Verstopfungen verhindern und vermindert zudem die Geruchsbildung, da im Inneren ein Duftstein steckt. Beim Discounter gibt es das Produkt gerade zum Sparpreis von gerade mal 4,99 Euro. Zum Vergleich: Regulär kostet die "Abfluss-Fee" 14,99 Euro.

Aber auch das Bratpulver von "Paudar", das in der aktuellen Staffel vorgestellt wurde, gibt es jetzt zum Ramsch-Preis. Das pflanzliche Bratfett in Pulverform verspricht Anbraten ohne Fettspritzer - eine 125-Gramm-Dose kostet normalerweise 9,99 Euro. Bei Lidl wird es dagegen für 4,99 Euro angeboten. Die Gründer von "Easy Pan", einer Pfanne mit Überrollbügel, kommt nun ebenfalls zum Schnäppchenpreis ins Lidl-Regal. Eigentlich kostet die Pfanne 24,99 Euro - beim Discounter ist sie dagegen schon für 14,99 Euro (auch online) zu haben. Das Interessante daran: Bei Galeria Kaufhof wird sie sogar für unter zehn Euro verkauft! Der Flaschenaufsatz "Taste Hero", der jedes Flaschenbier wie frisch gezapft schmecken lässt, war zum Verkaufsstart für 7,99 Euro zu haben. Bei Lidl können ihn Fans jetzt um 37 Prozent günstiger erwerben - für 4,99 Euro.

"Die Höhle der Löwen": Das steckt hinter der Schnäppchenaktion

Aber warum werden die Produkte überhaupt verramscht? Wie Chip Online berichtet, flaut in der Regel die Nachfrage zu den einzelnen Produkten nach Staffelende wieder ab. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Hersteller noch von dem nachhallenden Erfolg der Show profitieren und ihre Verkaufszahlen steigern wollen. So sei es schließlich schon oft passiert, dass die Produkte zur Weihnachtszeit nur noch in 1-Euro-Shops oder in Baumärkten "dahinvegetieren".

