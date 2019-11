Staffelfinale in "Die Höhle der Löwen": Gründer lassen sich 950.000 Euro durch die Lappen gehen

Leon Benedens und Paul Seelhorst traten mit "fairment" an.

Beim großen Staffelfinale in "Die Höhle der Löwen" gaben die Gründer nochmal Vollgas. Ein Gründer-Duo ließ sich aber einen Riesen-Deal durch die Lappen gehen.

Update vom 12. November 2019, 22.00 Uhr: Leon Benedens und Paul Seelhorst gingen mit großen Erwartungen in die "Die Höhle der Löwen". Ihr Unternehmen "fairment" bietet ein Set an, mit dem man seinen eigenen Kombucha ansetzen kann. Kombucha ist Gärgetränk, das durch Fermentierung gesüßten Tees, hergestellt wird und aus Japan stammt. Durch die Fermentation wird aus dem Tee mit Hilfe von Bakterien und Hefen eine wertvolle Vitamin- und Nährstoffquelle. Vitamin C, unterschiedliche B-Vitamine, Antioxidantien und zahlreiche Probiotika machen das Getränk wirkungsvoll. Kombucha soll beispielsweise die Darmflora ins Gleichgewicht bringen, die Leber bei der Entgiftung unterstützen und schöne Haut machen.

Die beiden Gründer wollten 950.000 Euro für zehn Prozent. Die Löwen waren angetan von dem Produkt. Judith Williams und Frank Thelen machten gemeinsam ein Angebot. Sie wollten ihnen die geforderten 950.000 Euro geben, wollten dafür aber 30 Prozent an "fairment" haben. Für die Gründer war das zu viel, sie bewerteten ihr Unternehmen höher und wollten es sich nicht "wegnehmen lassen".

Staffelfinale in "Die Höhle der Löwen": Dieser Kakao soll Ihre Pfunde schmelzen lassen

Erstmeldung vom 12. November 2019:

Die aktuell sechste Staffel von "Die Höhle der Löwen" neigt sich dem Ende zu. Im Staffelfinale am heutigen Dienstagabend (12. November) geht die Erfolgsgründershow in ihre vorerst letzte Runde - für dieses Jahr. Weitere Folgen werden erst wieder im Frühjahr 2020 ausgestrahlt, heißt es.

Staffelfinale von "Die Höhle der Löwen": Diese Gründer geben nochmal alles

Aus diesem Grund geben die Gründer in der elften Folge nochmal richtig Vollgas. Doch können sie mit ihren (teils) kuriosen Geschäftsideen die "Löwen" von sich überzeugen - und einen Deal ergattern? Diese Produkte werden heute Abend in "Die Höhle der Löwen" vorgestellt:

Fermentations-Sets von "fairment"

Einbruchsschutz "HomeShadows"

Menstruationsunterwäsche "ooshi"

Einkaufsapp "Scansation"

Kakaopulver-Kugel "Elimba"

"Die Höhle der Löwen": Von Edelkakao zum Abnehmen bis zu Schatten im eigenen Haus

Kristine Zeller und Dr. Kati Ernst wollen unter anderem endlich das Tabu "Menstruation" brechen und stellen den Investoren ihre nachhaltige Menstruationsunterwäsche "ooshi" vor. Die Wäsche soll künftig das Tragen von Tampons und Binden überflüssig machen und gleichzeitig vor Gerüchen und Bakterien schützen. Überdies machen die Schlüpfer auch optisch was her. Die beiden Gründerinnen von "ooshi" hoffen daher auf ein Investment von 300.000 Euro und bieten den Investoren dafür zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile an.

Auch interessant: "Die Höhle der Löwen": Diese zwei Gründer sahnen ersten Millionen-Deal der Staffel ab - es endet überraschend.

Der Gründer von "HomeShadows" möchte dagegen das eigene Zuhause sicherer machen. Da die meisten Einbrüche stattfinden, wenn die Bewohner nicht zuhause sind, soll das Produkt von Gerd Wolfinger Schattenbewegungen simulieren, so dass potentiellen Einbrechern vorgegaukelt wird, dass sich jemand im Haus befindet. Der 50-Jährige wünscht sich von den "Löwen" ein Investment von 100.000 Euro - und würde dafür 20 Prozent seiner Firmenanteile abgeben.

Gründer Elias El Gharbaoui will Wöhrl & Co. dagegen mit seinem Kakao "Elimba" verführen. Das Besondere daran: Der Edelkakao aus Peru wird nicht nur roh produziert und soll beim Abnehmen helfen, sondern auch euphorisierend wirken. Der Jungunternehmer erhofft sich 50.000 Euro von den Investoren - für zehn Prozent seiner Firmenanteile. Ob die "Löwen" da anbeißen werden?

Lesen Sie auch: "Die Höhle der Löwen": Schulden, falsche Patente & Co. - Maschmeyer packt über dreiste Gründer aus.

jp