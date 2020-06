Hochzeit: Wie lässt es sich 2020 heiraten? Und wie lassen sich unnötige Kosten sparen?

Wie Brautpaare sich über die aktuelle Lage zu privaten Hochzeitsfeiern informieren können - und was zu tun ist, wenn sie die Feier absagen.

Viele Paare heiraten trotz der Coronakrise*

Aber wie steht es mit der geplanten Hochzeitsfeier danach und all den Kosten?

Die Regelungen zu privaten Hochzeitsfeiern sind in den Bundesländern unterschiedlich.

Update vom 02.06.2020 - Private Hochzeitsfeier möglich? Regelung je nach Bundesland beachten

Die Regelungen, inwiefern private Hochzeitsfeiern in der Coronakrise 2020 - eingeschränkt - wieder möglich sind, werden im Einzelnen von den Bundesländern geregelt. Für alle konkreten Maßnahmen und Informationen kann man sich auf der Seite des jeweiligen Bundeslandes informieren. Zum Teil gibt es hier erhebliche Unterschiede, was zum Beispiel die Anzahl der erlaubten Gäste bei privaten Feiern betrifft.

Das Portal kartenmacherei.de zum Beispiel rät künftigen Brautpaaren, sich unbedingt auf der Seite des Bundeslandes, bei der Stadtverwaltung des Trauungsortes sowie bei der geplanten Location zu informieren, was aktuell möglich ist.

Artikel vom 25.05. 2020: Heiraten im Jahr 2020 - oder wegen Corona lieber doch nicht?

Heiraten im Jahr 2020 kann Frust statt Freude sein - oder man macht das Beste daraus. Susan Lippe-Bernard, Chefredakteurin des "Braut & Bräutigam Magazins" rät: Wer einen Termin beim Standesamt hat, sollte ihn auf keinen Fall verschieben. "Wer weiß, wann es wieder einen gibt."

Es sei auch schwierig, über weitere Monate, vielleicht ein Jahr die Vorfreude hochzuhalten, zitiert die Deutsche Presse-Agentur die Hochzeits-Expertin. Sie empfiehlt Betroffenen, die im Jahr 2020 ihre Hochzeit geplant haben: Im Kleinen heiraten und nach der Krise auf jeden Fall die Feier nachholen. "Meine 30-jährige Erfahrung mit dem Heiraten sagt mir, viele würden es bereuen, nicht noch irgendwann zu feiern."

Lesen Sie auch: 50, 100 Euro oder lieber mehr? So viel Geld sollten Sie dem Brautpaar schenken

Coronakrise: Kirchliche Trauung oder Fest mit Trauredner nachholen

Es sei ja sowieso oft der Fall, dass kirchliche Trauungen zeitversetzt stattfinden. Und auch wer nur eine standesamtliche Hochzeit* geplant hat, könne ein Gelübde dieser Art später noch nachholen: bei einer Zeremonie mit einem Trauredner. "Wir gehen davon aus, dass bereits eh 25 Prozent der Paare eine solche freie Zeremonie machen", so die Expertin.

Für das weitere Vorgehen rät Lippe-Bernard: "Reden Sie mit den Dienstleistern. Viele Locations müssen Ihnen nun eh absagen, und andere Dienstleister müssen sich ebenfalls einschränken, aber alle wollen weiterplanen können." Also sollte man bei der Absage gleich einen Alternativtermin vereinbaren.

Hier erfahren Sie: Geschenke zum Muttertag unter 30 Euro - über die sich Mütter freuen

Hochzeitsfeier 2020 verschoben? Mit Dienstleistern Folgevereinbarung treffen

Manche Locations schlügen das sogar direkt vor, hat Lippe-Bernard von betroffenen Heiratswilligen erfahren. Der Vorteil für beide Seiten: Bereits getroffene Vereinbarungen und Planungen wie das Menü kann der Veranstalter direkt übernehmen. Paare haben also beim zweiten Anlauf nicht noch mal so viel Arbeit.

Gleiches empfiehlt Lippe-Bernard für andere Dienstleister. "Ich würde direkt nach der Location den Fotografen, dann den DJ oder die Band kontaktieren." Danach erst die Gäste - wer Zeit hat, sollte das persönlich machen und um Verständnis bitten, da manche Gästen von fern anreisen und nun zweimal Reisekosten* hätten.

Erfahren Sie zudem: Wie viel Geld schenke ich eigentlich zur Firmung?

Hochzeit absagen: Das kann teuer werden

Das Fest - in Absprache mit allen beteiligten Dienstleistern - auf einen späteren Termin zu verschieben, ist also für viele Paare eine (in der Not) geeignete Maßnahme, um größere Kosten zu vermeiden. Wer hingegen die Feier gänzlich absagt, kann zwar auf Kulanz hoffen - bleibt im Zweifel jedoch auf den (Storno-)Kosten sitzen.

Erfahren Sie hier: Firmenchef belohnt Mitarbeiter für harte Arbeit - und zahlt Weihnachtsgeld in Millionenhöhe

Standesamtliche Trauung möglich - Feier danach nur auf Abstand

Welche Entscheidung die richtige ist, muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Während viele Paare angesichts der Coronkrise ihre geplante Hochzeit zumindest verschieben, halten andere am Termin 2020 fest - und feiern soweit das möglich ist, zumindest auf Abstand. So wie ein Paar aus Hamburg, das ein Kamerateam des NDR nach der Standesamtlichen begleitet hat.

Lesen Sie zudem: Hochzeit in Coronakrise verschieben? So bleiben Brautpaare nicht auf den Kosten sitzen

Corona-Hochzeit in Hamburg wird zum Internet-Hit

Das NDR-Video zeigt das glückliche, frisch vermählte Paar auf dem Nachhauseweg. Veröffentlicht worden ist es unter anderem auf Facebook. Die Gratulanten - darunter Familienmitglieder und Freunde - stehen am Wegesrand mit Herzballons und anderen Überraschungen für das Brautpaar, das sie in diesen Zeiten nicht in den Arm nehmen dürfen. "Das war ein wunderbarer Hochzeitstag", bedankte sich die Braut.

Von Anne Hund

Wegen Corona gibt es in Hanau keine Hochzeiten in Schloss Philippsruhe.* Viele Paare verschieben ihren Termin.

Auch interessant: 20 Euro auf der Straße gefunden? Vorsicht! Darum sollten Sie es nicht aufheben

*Merkur.de, tz.de und fr.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.