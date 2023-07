Sieben Tipps, wie sich einfach Geld sparen lässt – ohne großen Verzicht

Von: Anna Heyers

Teilen

Tipps, wie sich am besten Geld sparen lässt, gibt es viele. Damit Sie im Dschungel dieser vielen Vorschläge nicht den Überblick verlieren, haben wir die cleversten hier zusammengefasst.

Wirft man einen Blick auf die Preise im Supermarkt, in Kleidungs- oder Technikläden, wird vielen Menschen fast schon schwindelig: Alles, aber auch wirklich alles, scheint teurer geworden zu sein. Umso wichtiger ist es, Rücklagen zu bilden. Das funktioniert am besten, wenn man einen guten Überblick über die eigenen Finanzen besitzt, sich stetig weiter informiert (z.B. mit Finanz-Podcasts) oder Talent und Lust zum Investieren hat. Auch, verschiedene Sparmethoden zu kennen, wie etwa die Umschlag-Methode, die Münz-Methode oder die 10-Minuten-Regel, kann helfen, die Ausgaben zu minimieren und regelmäßig einige Beträge zurückzulegen.

Obwohl am Ende jeder Cent zählt, gibts auch beim Sparen einige Dinge, die beachtet werden sollten, damit es möglichst ohne große Einschränkungen und Verzicht klappt.

Am wichtigsten: Überblick über die eigenen Finanzen

Beim Sparen kommt man um diesen Tipp nicht herum. Es gilt immer zu wissen, was man einnimmt und was ausgegeben wird. Dazu gehört auch, dass man die fixen Kosten kennt und die, bei denen es Spielraum gibt. Beim Überblick helfen entweder ein klassisches Haushaltsbuch (gibt es inzwischen auch in digitaler Form, z.B. als App) oder Anbieter wie Finanzguru. Auf folgendes sollte man in Sachen Überblick achten:

Zeitraum : 30 Tage (ein Monat) sind eine gute Basis, um einen Finanz-Überblick zu bekommen.

: 30 Tage (ein Monat) sind eine gute Basis, um einen Finanz-Überblick zu bekommen. Vergleichen : Schreiben Sie alle Einnahmen und Ausgaben im Monat auf. So sehen Sie, wo und wie viel gespart werden könnte.

: Schreiben Sie alle Einnahmen und Ausgaben im Monat auf. So sehen Sie, wo und wie viel gespart werden könnte. Unterteilung : Welche Kosten sind fix (z.B. Miete, Nebenkosten), welche variabel (z.B. Abonnements, Lebensmittel)?

: Welche Kosten sind fix (z.B. Miete, Nebenkosten), welche variabel (z.B. Abonnements, Lebensmittel)? Anpassen : Variable Kosten prüfen und ggf. anpassen: Gibt es günstigere Verträge, müssen es immer Markenprodukte sein, braucht man alle Streaming-Anbieter?

: Variable Kosten prüfen und ggf. anpassen: Gibt es günstigere Verträge, müssen es immer Markenprodukte sein, braucht man alle Streaming-Anbieter? Überblick: Hat man das einmal geklärt, helfen Apps oder Listen dabei, das gesetzte Budget nicht zu überschreiten und Beträge zurückzulegen.

Ein Muss: Schulden begleichen

Wer sparen möchte, muss vorher seine Schulden begleichen. Je länger man damit wartet, desto teuer wird die Rückzahlung durch die wachsenden Zinsen. Hier hilft etwa die 50-30-20-Regel, die laut der Online-Bank N26 „von der US-Senatorin Elizabeth Warren während ihrer Zeit in Harvard als Professorin für Insolvenzrecht aufgestellt“ wurde. Dabei gibt man 50 Prozent des Einkommens für die Fixkosten aus, 30 Prozent für Variables wie Lebensmittel und Freizeit, und 20 Prozent des Einkommens geht in die Schuldentilgung. Sind die beglichen, kann dieser Betrag in die Ersparnisse fließen.

Ob kleine oder große Sparziele und egal bei welcher Methode: Ein Überblick über die eigenen Finanzen ist das Fundament für erfolgreiches Sparen. (Symbolbild) © AndreyPopov/Imago

Empfehlung: Ersparnisse trennen

Egal, ob man kleine oder große Beträge spart, Finanzexperten raten dazu, das Geld getrennt aufzubewahren. Etwa in einer Spardose ohne Schlüssel oder auf einem Sparkonto. Ist der Zugriff immer da, ist es schnell ausgegeben. Wer ein Konto anlegt, kann auch gleich einen Dauerauftrag einrichten. Auch das mindert die Versuchung, das gesparte Geld auszugeben.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Budgets planen – und sich daran halten

Sparen heißt im Grunde auch, sich an Regeln oder feste Budgets zu halten. Nur derjenige, der nicht über seinen Verhältnissen lebt, kann Geld zurücklegen. Am besten ist es da, sich pro Woche oder Monat eine bestimmte Summe zuzugestehen. Wer bar zahlt, kann das zum Beispiel in Umschläge aufteilen (Umschlag-Methode) oder für seine Bankkarte ein Auszahlungslimit einrichten.

Sparmöglichkeiten im Alltag

Der schnellste Weg, um Geld einzusparen, ist weniger Miete zu zahlen. Das klappt zum Beispiel mit einem Umzug in einen günstigeren Stadtteil, einem Mitbewohner oder in einer WG das Beziehen eines günstigeren Zimmers.

Auch bei Nebenkosten und Verträgen kann einiges eingespart werden, wenn man einzelne Anbieter genau vergleicht. Und wer darauf achtet, dass alle Türen und Fenster dicht sind, kann im Winter etwa einiges an Heizkosten einsparen.

Extra-Einkommen: Nebenjobs in Branchen, wo Mitarbeiter gefragt sind Fotostrecke ansehen

No-money-day: An bestimmten Tagen kein Geld ausgeben

Generell gilt, den Umgang mit Geld bewusster zu gestalten. Das bedeutet zum Beispiel, dass man nicht gleich alles kauft, sondern sich eine Bedenkzeit gönnt (etwa 10-Minuten-Regel). Dazu könnte laut N26 auch gehören, dass man sich einen Tag (im Monat oder in der Woche) zugesteht, an dem es verboten ist, Geld auszugeben. Fixkosten sind davon ausgenommen.

Zusätzliches Einkommen verdienen – und gleich sparen

Wer die Möglichkeit hat, kann sich noch einen Nebenjob suchen, um mehr Geld pro Monat zu verdienen. Auch einige Ehrenämter können hier eine Option sein. Genau wie das Verkaufen der Dinge, die man nicht mehr benötigt. Zum Beispiel Kleidung (vielleicht auch mit eigenem Touch und Wertsteigerung, wie diese Studentin) oder Küchengeräte.