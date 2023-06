Fünf Dinge, die in Läden besonders häufig geklaut werden

Von: Andrea Stettner

Hauptsache klein und teuer: Das scheint das Motto von Ladendieben zu sein, wenn sie nach Diebesgut Ausschau halten. Bestimmte Waren werden besonders häufig geklaut.

Die Zahl der Ladendiebstähle in Deutschland hat im Jahr 2022 wieder deutlich zugenommen. Laut einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI steigerten sich die Verluste des Einzelhandels durch Diebstähle um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, auf insgesamt rund 3,7 Milliarden Euro. Bestimmte Waren scheinen dabei besonders häufig in die Taschen von Langfingern zu wandern.

Dinge, die am häufigsten in Geschäften geklaut werden

Kosmetika wie Lippenstift & Co. gehören zu den Dingen, die in Läden am häufigsten geklaut werden. © AndreyPopov/Imago

Ob Schnaps, Lippenstift oder Kameras: Laut der Studie des EHI sind es oft kleine, relativ teure Artikel, die zum Diebesgut werden, welche sich leicht in der Kleidung oder in mitgebrachten Behältnissen verstecken ließen. Dazu gehören laut EHI vor allem fünf Warengruppen:

alkoholische Getränke

hochwertige Markenbekleidung

Elektroartikel

Tabakwaren

Kosmetika

„Generell gilt, was sich gut verkauft, wird auch oft gestohlen“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur (dpa) die genannte Studie. Das EHI hatte demnach für seine Studie „Inventurdifferenzen 2023“ mehr als 100 Unternehmen und Vertriebsschienen mit fast 17.000 Verkaufsstellen und einem Gesamtumsatz von gut 84 Milliarden Euro befragt. Auch Zuhause sollten Sie Ihre Wertsachen vor Diebstahl schützen.

Zahl der Ladendiebstähle erreicht wieder Vor-Corona-Niveau

Laut der Studie wachse jedoch die Befürchtung, dass die Bereitschaft zu Ladendiebstahl aufgrund der Preissteigerungen in den vergangenen Monaten sich erhöhen könnte. „Höhere Preise und Werte machen Diebstahl attraktiver", so laute nach EHI-Experte Frank Horst die Stimmung in der Branche. Allerdings gibt der Experte auch zu bedenken, dass diese „auf den ersten Blick als dramatische Entwicklung" bei näherer Betrachtung eine Rückkehr zur Normalität früherer Jahre sei. „Im Grunde sind nun die Werte der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht worden", sagte Horst.