Frau befolgt einen Tipp vom Finanzexperten - und ist in zehn Tagen 13.000 Euro reicher

Haben Sie sich mal Ihre Steuernummer auf Ihrer Gehaltsabrechnung genauer angeschaut? Wenn nicht, sollten Sie das jetzt tun. Sie könnten Ihr blaues Wunder erleben.

Martin Lewis ist in Großbritannien kein Unbekannter - der Finanzexperte ist schließlich omnipräsent in den Medien. Dort gibt er Bürgern Tipps und Tricks, wie sie im Alltag viel Geld sparen können. Eine Frau hat sich einen davon jetzt zu Herzen genommen - und innerhalb kürzester Zeit tausende Euro abgesahnt.

Finanzexperte rät: Schauen Sie mal auf Ihre Steuernummer auf der Gehaltsabrechnung

Und das alles nur, weil sie ihre Steuernummer auf der Gehaltsabrechnung überprüfte. Diese besteht in Großbritannien meist aus einem Buchstaben und einer Zahlenreihenfolge. "Ich habe es vorher noch nie getan, aber Lewis machte mir Mut", erklärte die Frau namens Tina gegenüber MoneySavingExpert.com.

Nachdem sie entlassen wurde, sei ihr aufgefallen, dass die Nummer auf ihrem letzten Lohnzettel nicht korrekt war. Sie informierte das Finanzamt darüber, welches den Fall überprüfte. Und tatsächlich: Am Ende bekam die Britin einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass man ihr fast 13.000 Euro schuldete. "Zehn Tage danach erhielt ich den Scheck", berichtet sie. Nun rät sie anderen, es ihr gleich zu tun.

So hat auch der britische Mirror enthüllt, dass es unzählige Fälle gäbe, in denen Leute tausende Euro zurückerhalten hatten, nachdem sie den Job gewechselt und am Ende zu viel Steuern gezahlt hatten. "Mit dem Geld haben wir es geschafft, unsere Schulden zu begleichen und Pläne für die Zukunft zu schmieden, ich bin so dankbar", meint Tina.

Häufig Fehler bei der Steuererklärung - und Sie bekommen viel Geld zurück

"Es werden häufig Fehler gemacht, gehen Sie also nicht davon aus, dass sie die richtige Nummer haben. Viele sind falsch, was bedeutet, dass sie zu viel oder zu wenig Steuern bezahlen", warnt auch Finanzexperte Lewis. Schließlich würden sich diese auch im Alter, Wohnort, wie viele Jobs man hat und sogar, ob man geheiratet hat, verändern können.

"Wenn Sie zu wenig eingezahlt haben, könnte eine horrende Nachzahlung auf Sie zukommen. Wenn Sie zu viel bezahlt haben, könnten Sie Geld zurückerhalten", schließt Lewis.

