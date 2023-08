Trinkgeld geben in Frankreich – wie Sie fiese Fettnäpfchen vermeiden

Von: Clara Kistner

Wer gerne reist und speist, kennt mit Sicherheit auch die Frage, die dabei meist aufkommt – welches Trinkgeld wird hierzulande gezahlt?

Nicht nur in heimischen Cafés, Bars und Restaurants will den engagierten Servicekräften ein gutes Trinkgeld gezahlt werden. Auch im Ausland stellt sich Gästen immer wieder die Frage, wie viel Trinkgeld üblicherweise gegeben wird. Frankreich, als beliebtes Reiseziel, hat besonders kulinarisch einiges zu bieten. Von den verführerisch duftenden süßen Teig-Teilchen jeder Boulangerie, über die einladenden Cafés, bis hin zu den fantastischen Fisch-Restaurants am Meer – doch wie lauten die Gepflogenheiten rund um das Thema Trinkgeld in unserem Nachbarland?

Trinkgeld in Frankreich – Währung und Bezahlarten

In Frankreich zahlt man, wie in den meisten EU-Ländern, mit dem Euro. Sie müssen sich also auch im Urlaub nicht auf eine fremde Währung umstellen, Geld wechseln lassen oder immerzu in die eigene Währung umrechnen.

Auch im Urlaub gibt man gerne ein kleines Trinkgeld. Am besten passt man sich dabei an die Gewohnheiten der Einheimischen an. (Symbolbild) © Image Source/Imago

Wer sein Urlaubsbudget nicht bar mit sich tragen möchte, kann in der Regel auch gebührenfrei mit Karte bezahlen (EC-Karte oder Kreditkarte) zahlen. Wiederum andere finanzielle Transaktionen wie das Abheben von Bargeld an französischen Bankautomaten, sowie in sämtlichen anderen Ländern der EU, kosten Sie oftmals, abhängig von Ihrer Bank, zusätzliche Bearbeitungsgebühren.

Wie viel Trinkgeld ist in Frankreich üblich?

Die Franzosen befolgen keine strenge Trinkgeldregelung und geben in der Regel auch nicht soviel Trinkgeld wie die Deutschen. Keine Seltenheit ist dortzulande dafür schon eine einkalkulierte Servicegebühr über etwa 15 Prozent, die Sie auf Ihrer Rechnung unter dem Hinweis „Service compris 15 %“ finden.

Die 10 Prozent Trinkgeld, die in Deutschland üblich sind, sind, laut des Reiseportals france.fr, in Frankreich schon fast die Obergrenze. Durch die inkludierte Servicegebühr kommt es auch vor, dass die Franzosen gar kein Trinkgeld geben, besonders bei einem weniger zufriedenstellenden Service.

Trinkgeld nach einem guten Service – so machen Sie nichts falsch

Wer sich trotzdem nicht mit dem Gedanken anfreunden kann, gar kein Trinkgeld im Urlaub zu geben oder einfach einen freundlichen Service belohnen möchte, kann das selbstverständlich immer tun. Die Franzosen selbst geben in etwa 50 Cent im Café und 1,50 Euro im Restaurant, berichtet das Nachrichtenportal t-online.de.

Trinkgeld mit der Karte zu zahlen, ist in Frankreich eher unüblich. Da es in der Regel auch nicht besonders hoch ausfällt, sollte es im Normalfall reichen, wenn Sie mit ein paar Münzen aufrunden.

Wie und wann wird das Trinkgeld in Frankreich ausgezahlt?

Im Gegensatz zu Deutschland ist es in Frankreich eher unüblich, sowohl mit Bargeld, als auch mit der Karte einfach den Rechnungsbetrag aufzurunden. Vielmehr zahlt man hier die exakte Summe und lässt anschließend auf dem Silbertablett mit der Rechnung und bei Barzahlung eventuell mit dem Rückgeld, das gewünschte Trinkgeld in Form von ein paar Münzen liegen, wie das Reiseportal skr.de erklärt. Diese Art des Zahlens der Trinkgelder kennen Sie vielleicht aus anderen Urlaubsländern, wie Italien.

Die frühe französische Rechnung Gut zu wissen ist außerdem, dass in Frankreich, besonders in Straßencafés, in denen Sie nur etwas trinken und womöglich eine Kleinigkeit essen, die Rechnung oftmals direkt mit Ihrer Bestellung kommt. Das ist jedoch keine Aufforderung, schnell wieder zu gehen, sondern dient lediglich der Organisation der Servicekräfte.

Sie müssen nicht darauf warten, dass sich Ihre Servicekraft das Trinkgeld abholt, sondern können einfach aufstehen und das Restaurant oder Café verlassen.