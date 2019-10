Aufgepasst: Strom soll schon wieder teurer werden - das müssen wir bald draufzahlen

Seit Jahren zahlen die Deutschen mehr als andere Länder in Europa für Strom. Doch das wird wohl nun auf die Spitze getrieben - 2020 soll er wieder teurer werden.

Butter, Eis und jetzt wieder einmal der Strom: Kurz vor der Jahreswende ereilt Verbraucher eine neue Hiobsbotschaft. Der Strompreis soll im kommenden Jahr um satte 5,5 Prozent ansteigen. Schon jetzt zahlen die Deutschen neben den Dänen die höchsten Strompreise in Europa. Doch 2020 wird dieser weiter in die Höhe klettern, berichtet die Tagesschau.

Strom wird teurer - so viel müssen wir bald draufzahlen

Der Grund dafür: Angeblich soll die Umlage, die sogenannte EEG-Umlage, zur Förderung von Ökostrom um 5,5 Prozent steigen. Das haben die Betreiber der großen Stromnetze bereits bekannt gegeben. So soll die Umlage bald 6,756 Cent pro Kilowattstunde betragen. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 6,405 Cent.

Den Netzbetreibern zufolge soll der höhere Betrag an der Entwicklung des EEG-Kontos liegen. Letzteres sei zwar in diesem Jahr mit 2,2 Milliarden Euro im Plus gewesen, allerdings sei der Kontostand um 40 Prozent niedriger als im Vorjahr. Das bedeutet konkret: Ein deutscher Haushalt wird bei einem Jahresverbrauch von durchschnittlich 5.000 Kilowattstunden ab 2020 jährlich etwa 18 Euro mehr draufzahlen müssen, berichtet die Tagesschau weiter.

Werden die Netzentgelte 2020 auch noch erhöht?

Seit 20 Jahren wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien mit einer Ökostrom-Umlage finanziert. Die Umlage, die seit dem Jahr 2000 erhoben worden ist, macht circa ein Viertel des Gesamtstrompreises aus. Energieexperten befürchten zudem, dass die N etzentgelte, die auch ein Viertel des Strompreises ausmachen, im kommenden Jahr ebenfalls ansteigen werden.

