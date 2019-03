Mit diesen sieben Tricks sahnen Sie auf Amazon ab - ohne Prime-Konto

Deals, Coupons und App: Wer kein Amazon Prime-Konto besitzt, kann dennoch in den Genuss kommen, bei Angeboten richtig abzusahnen. Mit diesen sieben Tipps sparen Sie viel Geld.

69 Euro pro Jahr: So viel kostet das Premium-Abonnement von Amazon. Doch nicht jeder möchte für Amazon Prime so viel Geld ausgeben. Wer aber dennoch die Vorteile beim Online-Versandhändler nutzen möchte, hat allerdings auch noch andere Möglichkeiten, bares Geld zu sparen.

Mit diesen sieben Tricks sahnen Sie auf Amazon ohne Prime ab

1. "Warehouse-Deals", Rückläufer und generalüberholte Geräte

Viele kennen bereits Amazons Tages- und Blitzangebote am "Black Friday" oder in der "Cyber Monday Week". Doch es gibt auch unabhängig davon beim Online-Händler sogenannte "Warehouse-Deals", die Sie auch als Nicht-Amazon-Prime-Mitglied nutzen können. Diese Kategorie steht Amazon zufolge für "stark reduzierte Angebote zurückgesendeter und geprüfter Ware". Dabei handelt es sich also um Rückläufer, die oft zum Schnäppchenpreis nochmal angeboten werden.

Neben diesen Deals haben Sie auch die Möglichkeit, über "Amazon Renewed" generalüberholte Geräte zu kaufen. Diese werden von Experten geprüft und getestet und schließlich neuwertig (und mit einer Garantie-Laufzeit von einem Jahr) wieder in den Handel gebracht. Außerdem verfügt Amazon noch über eine separate Seite mit Sale-Artikeln. Hier können Sie Schnäppchen machen, wenn Sie zum Beispiel antizyklischen einkaufen - heißt konkret: Winterklamotten im Sommer shoppen oder den Bikini im Dezember.

2. Amazon Prime und/oder Spar-Abo

Amazon Prime gibt es auch im Test-Abo. Das heißt: Kunden können die Vorteile des VIP-Abos 30 Tage lang kostenlos nutzen. Für Studenten gilt das Angebot sogar ein Jahr lang - danach kostet es sie nur die Hälfte des üblichen Preises. Was viele aber nicht wissen: Es gibt auch noch das sogenannte Amazon Spar-Abo.

Dieses lohnt sich für treue Amazon-Kunden. Schließlich bekommen Sie fünf bis 15 Prozent Rabatt auf Artikel, die Sie immer wieder kaufen. So gehen Sie vor: Auf der Produktseite können Sie zwischen dem normalen Einkaufspreis oder dem Spar-Abo wählen, das etwas günstiger ist. Klicken Sie darauf, haben Sie die Möglichkeit, ein Zeitintervall festzulegen, in dem Sie Ihre Lieferung automatisch erhalten.

Gut zu wissen: Je mehr Produkte Sie so bei Amazon bestellen, desto höher fällt auch der Rabatt aus. Dennoch ist es möglich, das Spar-Abo jederzeit zu kündigen.

3. Coupons und Gutscheine

Auf diversen Gutschein-Portalen von Focus Online oder auch Gutscheinsammler.de finden Sie auch Coupons für Amazon. Diese wechseln ständig und können einmal für bestimmte Marken und/oder Produkte eingelöst werden. Dazu geben Sie den Rabatt-Code direkt beim Kassenvorgang ein und die Vergünstigung wird direkt abgezogen.

Dagegen haben Amazon-Prime-Mitglieder noch ein weiteres Feature, die Amazon.de Kreditkarte. Sie verfügt über 50 Euro Startguthaben und mit dieser erhalten Sie bis zu drei Prozent Rabatt auf alle Amazon-Bestellungen. Außerdem können Sie zusätzlich Punkte sammeln.

4. Amazon Assistant

Waren Sie schon einmal versehentlich auf der englischen statt der deutschen Amazon-Seite? Dann sollten Sie nicht gleich wieder wegklicken, sondern besser einmal die Produkte dort durchstöbern. Schließlich gibt es auf den ausländischen, vor allem den europäischen Seiten des Online-Versandhändlers oftmals noch bessere Preise - zu fast identischen Versandkosten.

Hilfe kann hier auch der Amazon Assistant leisten: Die App fürs Smartphone oder als Browser-Addon hilft Ihnen, schneller günstige Angebote zu finden.

5. Preisgarantie auf Amazon

Wussten Sie's? Wenn Sie auf Amazon ein Produkt kaufen und später merken, dass es in der Zwischenzeit günstiger geworden ist, können Sie die Preisgarantie auf Amazon in Anspruch nehmen. Dann kontaktieren Sie den Kundenservice und fordern ganz einfach den Preisnachlass ein.

6. DVD und Blu-Rays vergünstigt

Amazon verfügt über ein riesiges DVD- & Blu-Ray-Archiv, in dem fast jede Woche montags mehrere Rabatt-Aktionen laufen. Oftmals handelt es sich hierbei um Mengenrabatte von mehreren DVDs & Co. zu Schnäppchenpreisen oder aber Sie erhalten zusätzlich ein Gratis-Produkt wie den begehrten Amazon Fire TV Stick.

7. 1-Cent-Artikel

Manchmal haut Amazon Promotionsangebote als 1-Cent-Artikel raus. Zwar kommen noch Versandgebühren oben drauf, dennoch sind die Preise noch immer viel günstiger als üblich. Auch eBooks werden teil kostenlos zum Download angeboten. Stöbern lohnt sich also.

