In diesen deutschen Städten duschen Sie richtig teuer

Wer oft und viel duscht, der muss in manchen deutschen Städten am Ende des Jahres mit einer saftigen Wasserrechnung rechnen.

Wer zu viel duscht, tut nicht nur seiner Haut nichts Gutes, sondern auch seinem Geldbeutel. Doch in welcher deutschen Stadt kostet Wasser eigentlich am meisten?

München, Berlin oder doch Hamburg? Was die Mietpreise angeht, wissen bereits viele Deutsche: Die bayerische Landeshauptstadt ist hier fragwürdiger Spitzenreiter. Doch auch die Abwasserpreise variieren in deutschen Großstädten sehr stark. Das ergab jetzt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln).

Abwassergebühren in deutschen Städten: So krass schwanken die Preise

Darin wurden die jährlichen Abwassergebühren für eine vierköpfige Musterfamilie in 100 deutschen Großstädten verglichen. Das Ergebnis: Am günstigsten duscht es sich in Baden-Württemberg, und zwar in Ludwigsburg, Heidelberg und Freiburg. So zahlt die Musterfamilie in Ludwigsburg etwa nur 260 Euro im Jahr.

Die zwanzig teuersten Städte hingegen liegen überraschend allesamt in Ostdeutschland oder in Nordrhein-Westfalen. Bremerhaven und Saarbrücken stellen hier Ausnahmen dar. Doch wieso ist der Wasserpreis in ganz Deutschland so unterschiedlich?

Abwassergebühren in Deutschland: Nordrhein-Westfalen am teuersten

Laut dem IW Köln liegt es an äußeren Gegebenheiten, dass es an manchen Stellen teurer für die Einwohner ist. Darunter fallen zum Beispiel die Dimensionierung der Kanäle, das Alter des Kanalnetzes, Hochwasserschutzmaßnahmen, die Infrastruktur für die Regenrückhaltung und Abwasserbeseitigung, der Einsatz neuer Technologien oder auch Veränderungen in der Bevölkerungsdichte.

Doch das sind laut der Studie nur Vermutungen – den genauen Grund kann auch sie nicht erklären.

Hier finden Sie das Ranking zum Abwasserpreis in deutschen Städten:

Ranking Stadt Bundesland Abwasserpreis pro Jahr (vierköpfiger Haushalt) Platz 1 Potsdam Brandenburg 911,23 Euro Platz 2 Cottbus Brandenburg 838,76 Euro Platz 3 Witten Nordrhein-Westfalen 838,76 Euro Platz 4 Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 837,08 Euro Platz 5 Wuppertal Nordrhein-Westfalen 833,83 Euro Platz 6 Krefeld Nordrhein-Westfalen 754,06 Euro Platz 7 Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 749,30 Euro Platz 8 Saarbrücken Saarland 748,03 Euro Platz 9 Moers Nordrhein-Westfalen 731,70 Euro Platz 10 Bonn Nordrhein-Westfalen 705,71 Euro

Von Jasmin Pospiech

