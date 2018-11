"Cyber Monday" 2018: Sichern Sie sich satte Rabatte auf Amazon-Produkte

Amazon lockt mit Prozenten: Am "Cyber Monday" 2018 gibt es Amazon-Angebote für Schnäppchenjäger. Sichern Sie sich schon jetzt die günstigsten Produkte.

Zahlreiche Rabattaktionen gibt es am "Cyber Monday" am 26. November 2018 beim Online-Shop Amazon - wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen des Tages.

Ab 16. November 2018 finden Sie hier alle Angebote zum "Cyber Monday" von Amazon +++

Im Newsticker erhalten Sie laufend die besten Tipps zu Schnäppchen des Online-Riesens Amazon:

Seit 19. November läuft die Cyber Week auf Amazon .

läuft die . Ab 6 Uhr morgens gibt es täglich neue Angebote im 5-Minuten-Takt.

Schon am 16. November startete der Countdown zur Cyber-Monday-Woche 2018 .

. Viele Amazon-Produkte sind bis zu 50 Prozent reduziert .

. Bleiben Sie über unseren Newsticker über die besten Amazon-Schnäppchen am "Cyber Monday" 2018 auf dem Laufenden.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Sichern Sie sich schon jetzt bis zu 50% auf Amazon-Produkte

Bereits ab 16. November 2018 können Sie sich während dem Countdown zur Cyber-Monday-Woche viele Rabatte auf Amazon sichern. Einige Produkte gibt es bis zu 50 Prozent reduziert. Hier finden Sie eine bunte Auswahl an heruntergesetzten Produkten.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Siemens Extreme Silence Power Bodenstaubsauger - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

+ Siemens Extreme Silence Power Bodenstaubsauger. Energieeffizienzklasse (von A bis G): B; Teppichreinigungsklasse (von A bis G): C. Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 34. Hartbodenreinigungsklasse (von A bis G): C; Staubemissionsklasse (von A bis G): A. Schallleistungspegel (in dB): 70; Extra starke Leistung dank highPower Motor. Lieferumfang: Siemens VSQ5X1230 Q5.0 extreme Silence Power Bodenstaubsauger, schwarz. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 99,99 statt 229,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: HP Multifunktionsdrucker - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

+ Die Besonderheiten dieses Multifunktionsdruckers: platzsparendes und HP Instant Ink-fähiges Tintenstrahl-Multifunktionsgerät, vielseitiger All-in-One Drucker mit Randlosdruck und Fotodruck in Laborqualtität, drucken von Smartphone oder Tablet, Duplex, WLAN, HP ePrint, Apple Airprint, Touchscreen. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 50,00 statt 89,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Puma Boxershorts 6er-Pack - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

+ Die Boxershorts für Herren bestehen aus 95 Prozent Baumwolle und fünf Prozent Elasthan. Durch diese Materialmischung sind sie auch für den Sport geeignet und können bei 40 Grad Maschinenwäsche leicht gereinigt werden. Die Shorts sind im 6er-Pack in verschiedenen Farben wie Schwarz, Blau & Co. sowie Wäschegrößen verfügbar. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 27,99 statt 35,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Anker SoundBuds Curve Bluetooth Kopfhörer - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

+ Die Sport-Kopfhörer mit Ohrbügeln ermöglichen dank der starken Qualcomm aptXTM Audio-Funktion kräftige und dynamische Klangbilder, verspricht der Hersteller. Eine CVC Lärmreduzierung sorgt für klare und verständliche Gespräche. Die Kopfhörer sitzen sogar bei besonders schweißtreibenden Workouts und weisen eine Akkulaufzeit von 12,5 Stunden auf. Zudem sind sie wasserabweisend beschichtet. Ohrstücke in verschiedenen Größen, EarWings, ein Kabel- und Kleidungsclip, ein Mikro-USB-Kabel, ein Reise-Etui mit Karabiner. Die Garantie beträgt 18 Monate. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 23,99 statt 29,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Tefal Snack Collection SW852D - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

+ Ganz egal, ob süß oder salzig - das Multifunktions-Gerät vereint Waffeleisen und Sandwichmaker. Es besteht aus schwarz-silbernem Edelstahl und bietet zwölf unterschiedliche Plattensets, die für Abwechslung sorgen. Letztere sind austauschbar, antihaftversiegelt und spülmaschinengeeignet. Die Maße der Platten sind: 226 x 132 mm. Die Maße der Box: 250 x 150 x 60 mm. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 44,99 statt 99,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: essie Adventskalender 2018 - Amazon-Tagesangebot (23.11.18)

+ Der Beauty-Adventskalender der Nagelpflege-Marke essie enthält laut Hersteller 24 kleine Überraschungen aus dem gesamten Sortiment. Darunter auch acht Produkte in Originalgröße. Zudem beinhaltet der Adventskalender noch weitere Geschenke, die für eine perfekte Maniküre zuhause benötigt wird. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 25,00 statt 39,95 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Furbo Hundekamera - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

+ Mit der 1.080 p Full HDF WiFi Haustierkamera, bekannt aus der Vox-Show hundkatzemaus, können Sie mithilfe eines Zwei-Wege-Kommunikation mit Ihrem Hund sprechen, um ihn zu beruhigen. Zudem können Sie ihn auch hören dank einer Bell-Benachrichtigung. Furbo sendet dann Push-Benachrichtigungen an Ihr Handy, sobald Bellgeräusche entstehen. So wissen Sie, was Ihr Hund zuhause treibt. Die Hundekamera verfügt zudem über Nachtsichtfunktion, 160 Grad Weitwinkel und Vierfach-Zoom. So haben Sie die Möglichkeit, ein Bild ihres Vierbeiners zu schießen und es via WLAN mit Anderen zu teilen. Besonderes Schmankerl: die Leckerli-Ausgabe. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 139,00 statt 199,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Philips Avent Video-Babyphone- Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

+ Das weiß-graue Babyphone bietet einen hochauflösenden 8,9 cm (3,5 Zoll) Farbdisplay mit Zoom-und Scrollfunktion sowie einer automatischen Tag- und Nachtansicht, um Ihr Baby stets im Blick zu behalten. Das gelingt zudem durch die sehr große Reichweite (bis zu 300 m im Außenbereich/ bis zu 50 m in Innenräumen) und einer Akkulaufzeit von zehn Stunden. Zudem verfügt das Babyphone über einen energiesparenden ECO-Modus mit Verbindungsanzeige, einem Nachtlicht, fünf Einschlaflieder, Vibrationsalarm, Raumtemperaturmessung und einer Gegensprechfunktion. Außerdem verfügt es über eine private und sichere Verbindung mit anpassbarer FHSS-Technologie. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 127,16 statt 219,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Tefal Talent Pro E44040 Grillpfanne- Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

+ Der Amazon-Bestseller Nr. 1 in Grillpfannen ist dank seiner Tefal Titanium Extra Antihaft-Versiegelung besonders robust. Der Thermo-Spot in der Mitte agiert als integrierter Temperatur-Anzeiger. Die schwarze Pfanne ist für alle Herdarten geeignet, auch für Induktion. Ihre Maße sind: 26 x 26 cm. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 40,89 statt 114,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Canvas Rucksack - Amazon-Blitzangebot (23.11.18)

+ Der Canvas-Rucksack sieht stylisch und schön aus, die gepolsterten Schultergurten und Rückenteil sowie atmungsaktiven Gewebe ist der Rucksack über einen längeren Zeitraum angenehm zu tragen. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 28,79 statt 35,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Recci Matratzenauflagen für Boxspringbett - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

+ Der Topper besteht zu 100% aus reinem, originalem Memory Foam. Auf Löcher, Gel, Aloe und andere "Tricks" wurde hier verzichtet, da diese im Hinblick auf den Wärmestau keine Wirkung zeigen. Vielmehr wirken sie sich negativ auf die Druckentlastung des Memory Foams aus. Der Schaum der Recci Matratzenauflagen passt sich an die natürliche Form Ihres Körpers an, sorgt für ausreichend Stabilität bei der Entlastung von Druckstellen und bietet ein entspannendes Schlaferlebnis. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 55,99 statt 149,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Olympus PEN E-PL8 Kompakte Systemkamera - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

+ Die Olympus PEN E-PL8 Kompakte Systemkamera verfügt über ausgezeichnete Bildqualität dank 16 Megapixel Live Mos Sensor mit großem Dynamikumfang und leistungsstarkem TruePic VII Bildprozessor. Hochauflösendes, nach unten klappbares 3 Zoll Touch LCD für direkten Zugriff auf die wichtigsten Bedienelemente (ideal für Selfies). Serienbilder: 8,8 Bilder pro Sekunde. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 399,99 statt 599,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Rocketbook wiederverwendbares Wirebound-Notebook - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

+ Das weltweit erste unbegrenzt wiederverwendbare Notizbuch? Im Rocketbook lassen sich die 36 wieder verwendbaren Seiten nach dem Gebrauch mit dem Pilot FriXion Pen ganz einfach leeren, indem man sie mit einem feuchten Tuch abwischt. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 28,49 statt 37,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Krups Nespresso Kaffeekapselmaschine - Amazon-Tagesangebot (22.11.18)

+ Die Krups Nespresso Essenza Mini überzeugt durch einfachste Bedienung per Knopfdruck und verkürzter Aufheizzeit (betriebsbereit in 25 Sekunden). Die Flow-Stop Funktion sorgt für eine automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 49,99 statt 99,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: TaoTronics LED-Schreibtischlampe - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

+ Die TaoTronics LED-Schreibtischlampe verfügt über 18 einstellbare Farbkombinationen: 6 Helligkeitsstufen und 3 Farben zur Auswahl, keine Schatten und Flackern, ideales Licht zum Arbeiten, Lesen und Entspannen. Merkt sich Ihre Einstellung: dank der Merkfunktion müssen Sie die Farbe und Helligkeit nur einmal einstellen und die Lampe wird beim nächsten Einschalten wieder in der gleichen Einstellung leuchten. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 29,99 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Holife Generation II Handstaubsauger - Amazon-Blitzangebot (22.11.18)

+ Dank der freundlichen Funktionen und Bedienungen bekamen die Holife Handstaubdauger im Haus & Garten Testurteil die Endnote 2. Ein guter Helfer für allerlei Missgeschicke in den eigenen vier Wänden. Dank des Nass- und Trockensaugsystems und 6.0 KPA Saugleistung können sich 100ml Flüssigkeiten oder 600ml Trocken problemlos im Haus/im Auto aufsaugen. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 37,48 statt 49,98 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Ecovacs Robotics Deebot Saugroboter - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Die laserbasierte Navigation des Ecovacs Robotics Deebot Saugroboter erzeugt eine präzise, virtuelle Karte Ihrer Umgebung. Dadurch kann der Deebot eine optimale Route für ein perfektes Reinigungsergebnis festlegen. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 339,99 statt 449,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Metaxa 12 Sterne - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Metaxa 12 Sterne (1 x 0,7 Liter). Farbe: Strahlend bernsteinfarben mit teils bronzefarbenen Reflexen. Duft: Lebendig, konzentriert und aromatisch. Geschmack: Voll und samtig, harmonisch. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 23,99 (EUR 34,27 / l) statt 33,85 Euro (EUR 48,36 / l) erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Lixada Herren Fahrradbekleidung - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Die Lixada Herren-Fahrradbekleidung im Set. Eckdaten zum Produkt: Langarm. Winddicht. Für Herren. Thermisches Fleece mit 3D-Polster-Hosen. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 36,98 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Bose Acoustic Noise Cancelling Kopfhörer - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Die Bose QuietComfort 25 Acoustic Noise Cancelling Kopfhörer geben unvergleichlichen Spitzenklang für die naturgetreue Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik. Hörmuscheln lassen sich drehen und zusammenlegen zur einfachen Aufbewahrung. Erhebliche Lärmreduzierung auf Reisen. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 149,00 statt 329,95 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Crock-Pot Schongarer - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Das Original aus den USA: Der Crock-Pot Schongarer verfügt über 4,7 l Fassungsvermögen, für bis zu 5 Personen. Mehr Kontrolle mit dem programmierbaren Countdown-Timer. Automatische Warmhaltefunktion. Servieren Sie direkt aus dem entnehmbaren, ofen- und spülmaschinenfesten Innentopf. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 56,99 statt 99,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: SEVERIN Raclette-Partygrill mit Naturgrillstein - Amazon-Blitzangebot (21.11.18)

+ Partyspaß für bis zu 8 Personen: Multifunktionaler Raclette-Grill mit großflächigem Naturgrillstein – Zur kreativen Zusammenstellung von überbackenen Köstlichkeiten. Schonendes Garen von Grillgut ohne die Zugabe von Fremdfetten dank wärmespeicherndem Naturgrillstein, Gleichmäßiges Erwärmen des Grillelements durch durchgehende Heizspirale. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 35,00 statt 74,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Freiarm-Nutzstich-Nähmaschine - Tagesangebot (20.11.18)

Diese Freiarm-Super-Nutzstich-Nähmaschine verfügt über 19 Nähprogramme (Grad-, Zickzack-, elastischer Blind-, Dessous- und Dekostich Gerad- und Zickzacknaht, Spezial-Overlockstich, Gesäßnaht). Nähen mit Zwillingsnadel, 4-Schritt-Knopflochautomatik. Auch Knöpfe annähen geht damit schnell und einfach. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 99,99 statt 119,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Philips Azur Performer Plus Dampfbügeleisen - Tagesangebot (20.11.18)

Dieses Bügeleisen mit 220g Dampfstoß gegen hartnäckige Falten und 2.600W für schnelles Aufheizen verfügt über eine integrierte Kalkkassette für länger anhaltende Dampfleistung. Die Selbstreinigungsfunktion sorgt für eine saubere Bügelsohle und bessere Bügelergebnisse. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 39,99 statt 99,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: RITUALS Cosmetics The Ritual of Dao - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

Die Box von RITUALS Cosmetics, The Ritual of Dao, eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk. Das Geschenkset besteht aus einem Duschschaum, einem Körperpeeling, einer Körpercreme und einer Handseife. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 25,08 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Sharp R-242BKW Mikrowelle - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

Die Eckdaten der Sharp R-242BKW Mikrowelle: 20 L, Farbe: schwarz, 800 W, Auto-Minuten-Start, Kurzzeitmesser 8 Gar- und Auftau-Automatik-Programme, Garraumbeleuchtung. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 54,00 statt 109,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Silit Toskana Topfset - Amazon-Blitzangebot (20.11.18)

Silit Toskana Topfset, 10-teilig, mit Glasdeckel, Kochtopf, Stielkasserolle, Milchtopf, Dämpfeinsatz, Pfanne beschichtet, Edelstahl teilmattiert, induktionsgeeignet, spülmaschinengeeignet. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 129,99 statt 349,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: FIND Chelsea Boots Herren - Amazon-Angebot (20.11.18)

Diese Chelsea Boots für Herren von FIND sind aus rauem Kunstleder mit Blockabsatz. Obermaterial: Kunstleder / PU, Innenmaterial: Textil, Sohle: Gummi, Verschluss: Ohne Verschluss, Absatzhöhe: 2.3 cm, Absatzform: Flache Absatzsohle. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 28,50 statt 48,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Das neue Echo Dot (3. Gen.) - Amazon-Angebot (19.11.18)

Echo Dot ist ein beliebter, sprachgesteuerter Lautsprecher und bietet jetzt noch besseren Klang im Vergleich zur Vorgängergeneration des Echo Dot sowie ein neues Design. Alexa kann Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen, kompatible Smart Home-Geräte steuern und vieles mehr. Zum Cyber-Monday-Countdown ist das Echo Dot als Amazon-Angebot für nur 29,99 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Diamore Damen-Halskette - Amazon-Angebot (19.11.18)

Diese funkelnde Diamant-Halskette aus 585er Gelbgold ist ein echte Hingucker und das ideale Weihnachtsgeschenk. Dieses handgefertigte Gold-Schmuckstück ist anlaufgeschützt, hochglanzpoliert und in hochwertiger Juweliersqualität gefertigt. Traumhafter Echtschmuck für alle, die Wert auf hochwertige Qualität legen. Ob festlich oder leger, der Silberschmuck wird begeistern. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 207,73 statt 499,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Liebeskind Berlin Damen-Rucksack - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Dieser Damen-Rucksack von Liebeskind ist das ideale Weihnachtsgeschenk. Obermaterial: Leder, Innenmaterial: Textil, Verschluss: Reißverschluss, Materialzusammensetzung: 100% Rindsleder. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 74,95 statt 149,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Siemens IQ700 WM16W540 Waschmaschine - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

Die Siemens Waschmaschine hat folgende Eckdaten: 8,00 kg, 137 kWh, 1.600 U/min, Schnellwaschprogramm, Nachlegefunktion, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Energieklasse A+++. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 529,00 statt 999,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Fernseher von LG (65 Zoll) - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Typ: (LED) Fernseher mit 164 cm (65 Zoll), Bildschirmdiagonale Auflösung: 3,840 x 2,160 Pixel (Ultra HD), Empfang: 1 x (DVB-T2/C/S2), CI+ 1,4, WLAN (802.11ac), LAN, DLNA, Besonderheiten: LG ThinQ webOS 4,0, 4K Active HDR (HDR10 Pro, HLG), Streaming-Dienste: Amazon Video, Netflix, YouTube, Maxdome, Sky, DAZN. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 699,99 statt 1.329,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Herren-Armbanduhr aus Edelstahl - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Erschwinglich klassische Armbanduhr mit den folgenden Features: klassisches Zeigerwerk, Edelstahluhrenband mit Sicherheitsverschluss sowie analoge Datumsanzeige. Einfach, lässig und doch zeitlos elegant. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 22,49 statt 29,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: AMORELIE Erotischer Adventskalender Premium 2018 - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Luxuriös, höchste Qualität, von Experten und edles Design: Nach dem Motto "Heute lieben wir uns anders: 24 Tage lang!" will der hochwertige Amorelie Adventskalender Premium Liebespaare auf eine sinnliche Reise durch die Vorweihnachtszeit entführen. Hinter 24 Türchen verstecken sich gleich 27 neue Produkt-Überraschungen bekannter Qualitätsmarken wie Boho, Fun Factory oder Svara. Das besondere Highlight 2018 ist dem Hersteller zufolge die einzigartige Orgasmus-Sensation Womanizer Starlet. Der Adventskalender hat einen Gesamtwert von 740,00 Euro. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 54,39 statt 89,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Der WLAN-Repeater in rot-weiß soll laut Hersteller schnell und einfach die Reichweite des WLAN-Netzes erhöhen und kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern sein. Er beherbergt zudem die neueste Dual-WLAN AC + N-Technologie mit bis zu 1.300 MBit/s ( fünf GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig. Die Einrichtung ist per Knopfdruck über WPS zu aktivieren, damit am Gigabit-LAN-Anschluss verbundene Geräte wie Computer, Drucker & Co. eine WLAN-Funktion erhalten. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 54,39 statt 89,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Tefal Talent Pro E44008 Pfanne - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Die schwarze Tefal Talent Pro E44008 Pfanne ist dank ihrer Titanium Excellence Antihaft-Versiegelung extra widerstandsfähig. Damit ist nicht nur eine lange Lebensdauer garantiert, sondern sie ist auch für den Gebrauch metallischer Küchenhelfer geeignet. Zudem hat 32 Zentimeter große Pfanne einen Thermo-Spot, der als integrierter Temperatur-Anzeiger dient. Außerdem ist sie für Induktionsherde geeignet. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 30,99 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Salcar LED Lichtvorhang - Amazon-Blitzangebot (19.11.18)

Der Salcar LED Lichtvorhang ist 6x3 Meter groß, wasserdicht und der absolute Blickfang in Wohnzimmer, Garten, auf der Terrasse und vielem mehr. Die warmweiße Farbe sorgt für gemütliche Atmosphäre. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 23,19 statt 28,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Braun Silk-épil 9 Epilierer - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

Der intelligente Braun Silk-épil 9 Epilierer mit SensoSmart-Andruckkontrolle, für effizienteres Epilieren. Entfernt jetzt noch mehr Haare im Vergleich zu anderen Epilierern von Braun durch geführte Epilation mit weniger Druck. Braun Silk-épil Epilierer entfernen viermal kürzere Haare als etwa Wachs - für langanhaltende Glätte. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 87,99 statt 174,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Samsung Galaxy Tab S2 - Amazon-Angebot des Tages (19.11.18)

Samsung Galaxy Tab S2 in schwarz mit Super AMOLED Display, 8 Megapixel Hauptkamera, 2,1 Megapixel Frontkamera, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), USB 2.0 und vielem mehr. Zum Cyber-Monday-Countdown für nur 209,99 statt 419,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Fitness-Armband - Amazon-Blitzangebot

Fitness-Armband mit Farbbildschirm: Der neueste 0,96-Zoll-TFT-LCD-Farbbildschirm bietet lebendige visuelle Effekte. Die Helligkeit des Bildschirms ist einstellbar, so dass Sie den Text klar unter dem Sonnenlicht sehen und das Blendlicht in dunkler Umgebung vermeiden können. Zum Cyber-Monday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 30,13 statt 37,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Dampfglätter - Amazon-Blitzangebot abgelaufen

Der Dampfglätter in neuem Düsen-Design verteilt den Dampf kraftvoll. Ultraschnelles Aufheizen in 75-90 Sekunden, zur starken und kontinuierlichen Dampfverteilung während acht- bis zehnminütiger Nutzung. Zum Cyber-Monday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 18,89 statt 24,95 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: Crosstour Action Cam - Amazon-Blitzangebot abgelaufen

Die Crosstour Action Cam: Das verstellbare Weitwinkelobjektiv hilft Ihnen dabei, jeden Ihrer wertvollen Momente festzuhalten. Die gut gestalteten wasserdichten und staubdichten Gehäuse werden mit dem Zubehörkit geliefert. Schützen Sie die Kamera und helfen Sie, unter Wasser oder in jeder Situation effizient zu arbeiten. Zum Cyber-Monday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 76,49 statt 109,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Countdown zu Cyber Monday 2018: LEABAGS Cambridge Umhängetasche - Amazon-Blitzangebot abgelaufen

Die geräumige Umhängetasche aus Echtleder bietet Platz für einen 15 Zoll Laptop, Tablet oder A4 Ordner. In den weiteren Innentaschen können alle wichtigen Utensilien wie Smartphone, Schlüssel, Geldbörse, Brotdose etc. sauber und ordentlich verstaut werden. Zum Cyber-Monday-Countdown im Amazon-Blitzangebot für nur 108,98 statt 148,98 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

