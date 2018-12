Countdown läuft: Sichern Sie sich reduzierte Weihnachtsgeschenke bei Amazon

Zahlreiche Rabattaktionen gibt es in der Vorweihnachtszeit beim Online-Shop Amazon - wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen, stark reduzierte Produkte und die schönsten Geschenke für Ihre Liebsten.

Wer beim Black Friday nichts gefunden hat oder zu langsam war, der hat jetzt vom 06. Dezember bis 21. Dezember die Möglichkeit, ein "Extra-Last-Minute-Blitzangebot" abzusahnen. Im Rahmen der neuen Rabattaktion bietet der Online-Versandhändler jeden Tag ab sechs Uhr morgens hunderte Produkte im 5-Minuten-Takt für nur kurze Zeit günstiger an. Ein besonderes Schmankerl sind täglich jeweils um acht und 20 Uhr zwei besondere Deals, die sogar um satte 70 Prozent reduziert sind.

Wie auch schon während der Cyber Week erhalten Prime-Mitglieder wieder 30 Minuten vor Start der Blitzangebote bereits Zugriff und die Möglichkeit, das Produkt zu reservieren. Tipp: Für die Rabattaktion lohnt es sich also auch für alle Nicht-Prime-Mitglieder, ein kostenloses 30-tägiges Probeabo abzuschließen. So können Sie die Angebote einsacken - ohne befürchten zu müssen, dass sie bereits ausverkauft sind.

Die Marken-Pfanne besitzt einen integrierten Temperaturanzeiger, einen "Thermo-Spot". Dieser gibt an, wann die Pfanne die optimale Brattemperatur erreicht wurde. Die Pfanne ist dank der patentierten Tefal PowerGlide-Technologie antihaftversiegelt und für alle Herdarten geeignet, außer Induktion. Der Durabase-Boden sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Hitzeverteilung. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 6,99 Euro statt 17,99 Euro erhältlich . Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Mit dem VR-Headset können Sie in die Welt Ihrer Fantasie abtauchen. Neben einem Motion Controller sind zwei Motion Tracking-Kameras sowie ein P-Sensor, ein Gyroskop, ein Beschleunigungsmesser sowie ein Magnetometer inbegriffen. So erleben Sie ganz neue Welten. Ein Video- und USB-Anschluss sowie Batterien sind inklusive. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 149 Euro statt 449,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Das vierteilige WMF Schüssel-Set ist in verschiedenen Größen erhältlich und ist aus Cromargan Edelstahl 18/10 gefertigt. Es ist multifunktional und als Rühr-, Salat- und Servierschüssel einsetzbar sowie rostfrei und spülmaschinengeeignet. Durch den Schüttrand gelingt das Ausgießen, ohne zu kleckern. Zudem ist das Set sehr platzsparend, da die Schüsseln stapelbar sind. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur zehn Euro statt 49,95 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Finish All in 1 Spülmaschinentabs

Die Overlock-Nähmaschine von W6 WERTARBEIT ist stufenlos verstellbar. Abstimmung auf jede Stoffart möglich. Nähen, schneiden und versäubern in einem Arbeitsgang. Drei oder vier Fäden verfügbar je nach verwendeter Naht. Einfaches und schnelles umschalten von Standard auf Rollsaum. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 204,99 statt 269,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Gehäusehöhe: 13mm; Gehäusegröße: 45mm. Bandbreite: 24mm; Bandumfang: 200 +/- 5mm. Bandmaterial: Edelstahl. Wasserdichtigkeit: 5 ATM. Verpackt in einer Fossil Tin (mit verschiedenen Designs zum Sammeln). Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 79,00 statt 189,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Hochwertiger Filter, entfernt Pollen, Staub, Bakterien, Viren, ultrafeine Partikel bis zu einer Größe von 0, 02µm und sogar Gerüche und Gase aus der Luft. App-Anbindung: Steuerung des Gerätes, Aufzeichnung und Überwachung der Luftqualität, Allergiemanagement. AeraSense Technologie informiert in Echtzeit per numerischer Luftqualitätsanzeige und Farbsignal über die aktuelle Luftqualität. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 372,99 statt 579,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Dieses Bundle enthält das neue Echo Plus (2. Gen.) und eine Philips Hue-Glühlampe – alles, was Sie benötigen, um mit Ihrem Smart Home loszulegen. Echo Plus hat einen integrierten Zigbee-Hub, mit dem kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach eingerichtet und gesteuert werden können, und bietet einen verbesserten Klang für das Streamen von Musik. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 149,99 statt 169,94 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.