Sparen dank Coronavirus? Diese Dinge können Sie im Homeoffice ordentlich Geld kosten

Keine Fahrtkosten und Mittagessen selbst zubereiten: Durch diese Dinge sparen Sie im Homeoffice Geld. Doch wer nicht aufpasst, zahlt in anderen Fällen drauf.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind viele Arbeitnehmer ins Homeoffice umgezogen.

sind viele Arbeitnehmer ins umgezogen. Dadurch kann Geld für Fahrtkosten und vieles mehr gespart werden.

Gleichzeitig verursachen andere Faktoren mehr Kosten als gedacht.

Während viele nichts dagegen haben, aufgrund der Coronavirus-Pandemie endlich ganz in Ruhe im Homeoffice arbeiten zu können, vermissen andere den typischen Alltag im Unternehmen. Das kann vielfältige Gründe haben, denn so fehlt einigen beispielsweise das soziale Umfeld oder das besser ausgestattete Büro.

Aus einer anderen Perspektive betrachtet hat Homeoffice aber immense finanzielle Vorteile. Um diese voll und ganz ausschöpfen zu können, sollte daheim darauf geachtet werden, nicht zu viele neue Kosten anzuhäufen.

Diese finanziellen Vorteile hat das Arbeiten im Homeoffice

Es mag nur ein kleiner Trost sein, doch finanziell betrachtet hat die Coronavirus-Krise* zumindest einen Vorteil: Im Homeoffice kann viel Geld gespart* werden. So fallen beispielsweise Fahrtkosten weg, da nur die wenigsten ins Unternehmen müssen. Schließungen von Lokalen zwingen Arbeitnehmer außerdem dazu, das Mittagessen in der eigenen Küche zuzubereiten - was in den allermeisten Fällen nicht so sehr ins Geld geht, wie Mahlzeiten in der Kantine oder in Restaurants.

Wer daheim bleibt, verzichtet außerdem oft auf Kosmetikartikel wie Make-Up. Langfristig betrachtet werden Produkte zwar dennoch aufgebraucht, doch die Kosten dafür fallen erst viel später an.

Aber: Im Homeoffice könnten neue Kosten entstehen

Trotzdem können Arbeitnehmern im Homeoffice neue ungeahnte Geldsummen blühen. Grund dafür sind steigende Strom-, Wasser- und Heizkosten, die durch das lange Arbeiten im Haus entstehen. Familien mit Kindern, die nicht in Kitas oder Schulen gehen können, trifft dieses Problem sogar noch härter.

Doch wie kann man dagegen vorgehen? Gegenüber dem Express nennt Geldexpertin Sally Francis-Miles einige hilfreiche Tipps, um im Homeoffice Geld zu sparen:

Wechseln Sie den Stromtarif , falls Sie ein billigeres Angebot finden. Im Homeoffice hat der ein oder andere Arbeitnehmer ohnehin mehr Zeit für eine Recherche.

, falls Sie ein billigeres Angebot finden. Im Homeoffice hat der ein oder andere Arbeitnehmer ohnehin mehr Zeit für eine Recherche. Das Gleiche gilt für etwaige Versicherungen wie die Hausrats- oder Autoversicherung . Laut der Expertin ist jetzt die beste Zeit, um nach billigeren Alternativen Ausschau zu halten.

. Laut der Expertin ist jetzt die beste Zeit, um nach billigeren Alternativen Ausschau zu halten. Legen Sie das Geld, das Sie normalerweise für Mittagessen, Benzin oder öffentliche Verkehrsmittel ausgeben würden, auf Ihr Sparkonto. Dadurch haben Sie ein besseres finanzielles Polster, falls unerwartete Kosten auf Sie zukommen.

