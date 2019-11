Es ist soweit: Black Friday 2019 auf Amazon mit tausenden reduzierten Angebote

Hier erhalten Sie laufend die besten Tipps zu Schnäppchen des Online-Riesens Amazon:

Ab sofortkönnen Sie sich während unseres Countdowns zur Cyber-Monday-Woche viele Rabatte auf Amazon sichern. Einige Produkte gibt es bis zu 50 Prozent und mehr reduziert. Hier finden Sie eine bunte Auswahl an heruntergesetzten Produkten aus den Kategorien Technik, Beauty, Sport und vielen weiteren. Passende Angebote und Geschenkideen für jeden Geschmack - werden Sie fündig.

+ Youngdo Fitness Armband

Mithilfe des Fitnesstrackers haben Sie beim Sport nicht nur einen Schritt- und Kalorienzähler sowie Stoppuhr in der Tasche, sondern können sich auch den Kilometerstand in Statistiken anzeigen lassen. Zudem erhalten Sie Anrufe und Nachrichten via Vibration und haben die Möglichkeit, 24 Stunden lang Ihre Herzfrequenz zu überwachen sowie Ihren Schlafrhythmus und -dauer. In nur ein bis zwei Stunden ist der Tracker völlig aufgeladen und hat bis zu 30 Tage Laufzeit. Heute um 53 Prozent reduziert - statt 39,99 nur 18,69 Euro. Hier geht's zum Amazon-Produkt.