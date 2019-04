Bitcoin sorgt für Kurs-Explosion: Naht jetzt ein neues Rekordhoch?

Der Bitcoin-Kurs hat sich wieder erholt - tritt er nun zu neuen Höhenflügen an?

In den vergangenen Monaten ebbte der Bitcoin-Hype ab. Der Kurs fiel steil bergab. Doch nun zeigt er wieder Leben - und weckt bei vielen Krypto-Fans neue Hoffnung.

Der Bitcoin hat eine turbulente Achterbahnfahrt hinter sich: Nach dem Allzeithoch Ende 2017 kam der tiefe Sturz der einst so beliebten Kryptowährung. Damals knackte das Digital-Geld die sagenhafte 20.000 Dollar-Marke (circa 18.000 Euro). Das bescherte dem Bitcoin einen regelrechten Boom und eine Rallye jagte die nächste.

Bitcoin-Kurs schießt um 20 Prozent in die Höhe - findet jetzt eine neue Rallye statt?

Doch in den vergangenen Monaten ist es recht still um die Digitalwährung geworden. Der Kurs dümpelte bei 3.000 Dollar (etwa 2.670 Euro) vor sich hin, manche Experten glaubten sogar, dass dies das Ende von Bitcoin bedeuten könnte. Doch nun scheint es endlich ein Licht am Ende des Tunnels zu geben.

Der Kurs der Kryptowährung ist nun erstmals seit November 2018 über die Marke von 5.000 Dollar (etwa 4.450 Euro) gesprungen. So ist der Bitcoin-Preis auf der Handelsplattform Bitstamp rasant angestiegen -innerhalb einer Stunde um bis zu 23 Prozent! Doch auch andere Kryptowährungen wie Bitcoins Erzrivale und zweitgrößte Digitalwährung Ethereum konnte ein dickes Plus von gut zehn Prozent (auf 155 Dollar) einfahren.

Auch Krypto-Unternehmen wie Marathon, Riot und DPW, welche mit der Blockchain-Technologie arbeiten, kam das neu erwachte Interesse an Cyber-Devisen zugute. Deren Börsenkurs schoss um bis zu 45 Prozent hoch. Doch was ist der Grund für die plötzliche Krypto-Wiederbelebung?

Markt-Experte enthüllt: Das steckt hinter der Krypto-Welle - doch wie lange hält sie an?

Obwohl das Marktvolumen aller Digitalwährungen noch immer sehr gering ist, ist die Aufwärtsbewegung dem Krypto-Experten Timo Emden zufolge in der "technischen Situation begründet". So schreibt er in seinem wöchentlichen Markt-Update, dass der Frühling für einen neuen (Um-)Schwung gesorgt hat.

Die Märkte seien schließlich in letzter Zeit "stark überverkauft" gewesen und nun könnte Bitcoins Kurssprung Anleger zu weiteren spontanen Käufen animieren. Dennoch ist sich der Experte nicht sicher, warum das Cyber-Geld gerade jetzt wieder so angezogen hat. Auch "die zukünftige Entwicklung bleibt überwiegend aufgrund regulatorischer Fragezeichen ungewiss", schließt Emden.

