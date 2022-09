Bargeld für den Notfall: Sie sollten Geld zuhause haben

Von: Carina Blumenroth

Schnell mal etwas mit Karte zahlen, das geht einfach und bequem. Allerdings geht das nicht, wenn der Strom ausfällt. Sie sollten Bargeld daheim haben.

Im Super- oder Drogeriemarkt die Karte zücken, um den Einkauf zu begleichen. Das ist normal geworden. In den Geschäften wird immer mehr mit Karte gezahlt – auch, wenn einige Bürgerinnen und Bürger in Deutschland noch zum Bargeld greifen, es ist ein Trend zur Karte abzusehen. Das EHI Retail Insitute hat in einer Untersuchung herausgefunden, dass die Kartenzahlung rund 58,8 Prozent des Umsatzes im Handel ausmacht. Doch was tun, wenn Kartenzahlung nicht möglich ist? Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz (BBK) rät, eine „angemessene Bargeldreserve“ daheim zu haben. © Erwin Wodicka/Imago

Bargeld für den Notfall vs. Kartenzahlung

Technische Probleme, die eine Kartenzahlung unmöglich machen, können immer mal wieder auftreten. Zuletzt war das Ende Mai der Fall – bundesweit. Da gab es eine Störung bei der Kartenzahlung – betroffen waren unter anderem Tankstellen und Supermärkte. Gezahlt werden konnte zeitweise nur mit Bargeld. Jetzt, in Zeiten der Energiekrise, sollten sich Bürgerinnen und Bürger darauf einstellen, dass es zu Stromausfällen kommen könnte. Damit Sie in Notsituationen gewappnet sind, hat der Bund generell verschiedene Ratgeber erstellt. Die sollen Ihnen zeigen, wie Sie sich am besten auf den Notfall vorbereiten und was Sie benötigen. Übrigens: Wenn Sie gerne mit Karte zahlen, dann sollten Sie den Kassenbon prüfen.

Bargeld im Haus: Bundesamt formuliert schwammig

Im „Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“ hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zusammengefasst, was zu beachten ist, wenn beispielsweise der Strom ausfällt. Neben Lebensmitteln, die ohne Strom zuzubereiten sind, sollten Sie auch Geld daheim haben. Doch wie viel? Da wird den Bürgerinnen und Bürgern eine schwammige Lösung präsentiert, denn die Rede ist von „einer ausreichenden Bargeldreserve“. Konkretisiert wird das nicht.

Der Oberösterreichische Zivilschutz gibt den Bürgerinnen und Bürgern in Österreich eine konkrete Angabe. Da heißt es, dass jeder Haushalt eine Geldreserve daheim haben soll – empfohlen werden 500 Euro in kleinen Scheinen. Grundsätzlich sollten Sie die Geldmenge davon abhängig machen, wie viele Personen in Ihrem Haushalt leben. Eine fünfköpfige Familie sollte also über mehr Geld daheim verfügen, als ein Singlehaushalt. Wichtig ist, dass Sie mit dem Geld ein paar Tage auskommen.

Bargeld daheim: Sie sollten einen sicheren Platz finden

Wenn Sie Bargeld daheim haben, dann sollten Sie einen sicheren Platz dafür finden. Sie sollten im Notfall direkt darauf zugreifen können – allerdings sollten Sie das Geld auch so verstecken, dass es bei einem möglichen Einbruch nicht direkt aufzufinden ist. Übrigens: Sollten Sie bei Ihrer Bank ein Schließfach besitzen, dann verlassen Sie sich nicht darauf, dass Sie im Notfall an den Inhalt kommen. Das wird bei Stromausfall vermutlich auch nicht funktionieren.