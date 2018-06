Aldi-Schnäppchen unter der Lupe: Tops und Flops der Woche

Campingzubehör, Gartenmöbel oder Picknickdecke: Auch in der kommenden Woche werden im Aldi-Prospekt viele Gadgets für den Freizeitspaß angeboten. Doch lohnen sie sich?

Jede Woche locken Aldi, Lidl, Rewe & Co. ihre Kunden mit saisonalen Schnäppchenangeboten montags und donnerstags in ihre Filialen. Besonders der Aldi-Konzern lässt sich immer wieder Neues einfallen – nun gibt es ab Montag, den 11. Juni 2018, alles rund um den Freizeitspaß für Singles, Paare und Familien.

Ob Camping, Wandern oder chillen im Grünen – für jeden Themenbereich gibt es die passende Ausstattung. Doch sind die vorgestellten Produkte wirklich so preiswert? Die Redaktion hat die Tops und Flops unter die Lupe genommen.

Schnäppchen-Tops der Woche bei Aldi

4-Personen-Großraumzelt von Adventuridge

Für nur 99,99 Euro wird hier vierköpfigen Familien ein Großraumzelt versprochen, dass mit getrennten Schlafkabinen und gleich zwei Eingängen daherkommt. Zudem ist es PU-beschichtet und daher auch wasserabweisend. Ein zusätzliches Feature ist der eingenähte Polyethylen-Zeltboden im Vorzeltbereich. Dennoch wiegt das Zelt nur circa 13 Kilogramm. Großes Plus: Kunden haben drei Jahre Garantie.

Ultraleichtschlafsack von Adventuridge

Im Sommer gerät man schnell ins Schwitzen – daher bietet Aldi beim Campingzubehör kommende Woche ebenfalls einen extra leichten Sommerschlafsack an. Er soll mit kleinstem Packmaß versehen – und so optimal für Radl- und Trekkingtouren geeignet sein. Kunden haben die Wahl zwischen der Mumien- oder Deckenschlafsack-Variante. Ersterer misst etwa 200 Zentimeter, während letzterer circa 225 Zentimeter lang ist. Zudem soll er ungefähr 720 Gramm schwer sein und kommt in vier verschiedenen Farben (khaki, grün, blau, rot) daher. Der Preis liegt bei je 14,99 Euro.

Campinggrill von BBQ Premium

Dieser Elektrogrill wirbt mit einem "3-fach clever"-Konzept: Auf ihm soll man grillen, kochen und sogar backen können, da er als Tisch- und Standgerät verwendbar ist. Zudem wartet er mit einem zweigeteilten Edelstahl-Grillrost mit integrierter Flammenabdeckung auf. Wer darauf kochen will, hat stabile, verchromte sowie abnehmbare Topfroste zur Verfügung, die angeblich einfach zu reinigen sind. Das Gehäuse soll aus Aluguss bestehen. Außerdem gibt es eine Temperaturanzeige in der Garhaube sowie eine batterielose Piezozündung. Die Grillfläche beträgt etwa 48 mal 32 Zentimeter. Während manche Elektrogrills namhafter Marken schon um die 50 Euro zu erwerben sind, kostet der Campinggrill von BBQ Premium bereits 99,99 Euro. Allerdings ist er vielfältig einsetzbar.

Trekking-Rucksack von Adventuridge

Höhenverstellbar, atmungsaktiv und funktional: Das soll alles der Trekking-Rucksack von Adventuridge bieten. Die Träger am Rücken soll nicht nur individuell verstellt werden können, sondern das Tragesystem auch über ein 3D-Netz zur Belüftung verfügen. Zudem besitzt der Rucksack einen dick gepolsterten Hüftgurt sowie eine integrierte Regenhülle. Es gibt ihn in zwei Sorten: einmal mit einem Volumen von etwa 65 Litern und einem Gewicht von 1,56 Kilo in den Farben Blau und Rot sowie einen größeren mit einem Volumen von circa 70 Litern und einem Gewicht von 1,7 Kilogramm in der Farbe Schwarz. Kostenpunkt: je 27,99 Euro.

Die viskoelastische Wendematratze für je 199 Euro soll mit einem Härtegrad 2 (mittel) ausgestattet sein und optimalen Schlafkomfort durch den 7-Zonen-Aufbau bieten. Zudem bietet sie eine ständige Durchlüftung durch ein eingearbeitetes Klimaband. Je nach persönlichem Geschmack ist die Oberseite für einen soften und die Unterseite für etwas festeren Liegekomfort ausgerichtet, wirbt Aldi. Maße: 90 mal 200 Zentimeter oder 100 mal 200 Zentimeter. Höhe ist jeweils 20 Zentimeter. Großes Plus: Kunden haben fünf Jahre Garantie.

Schnäppchen-Flops der Woche bei Aldi

Jacobs Kaffeekapseln Espresso

Aldi verspricht Kunden für 20 Kapseln Jacobs Espresso 12 in verschiedenen Sorten (zum Beispiel Ristretto) einen unschlagbaren Preis von nur 3,99 Euro. Allerdings stellt sich bei der Recherche heraus, dass Rewe sowie auch Saturn das Produkt für denselben Preis anbieten. Bei den beiden letzteren handelt es sich hier allerdings um Festpreise. Das heißt: Somit ist es ein Schnäppchen-Fail und täuscht den Kunden.

Franziskaner Hefe-Weißbier

Pünktlich zur WM wirbt Aldi mit angeblich besonders günstigen Bier-Angeboten. Darunter auch das Franziskaner Hefe-Weißbier in der Dose (0,5 Liter). Dieses soll pro Dose 0,85 Cent kosten – zuzüglich Pfand von 0,25 Cent. Doch Recherchen zufolge, ist es damit nicht viel günstiger als bei Discounter- oder anderen Supermarktketten wie Rewe. Dort kostet die Dose 0.99 Cent (plus Pfand). Damit hätte sich der Kunde nur 14 Cent gespart. Wirklich viel ist das allerdings nicht…

Das Aufbewahrungs-Set aus Kunststoff besteht aus drei Teilen, die spülmaschinen- und mikrowellengeeignet sein sollen. Volumen: jeweils einen Liter, 1,8 Liter und drei Liter. Außerdem stehen drei Farben zur Verfügung: Blau, Rot und Grün. Das Set kostet 6,99 Euro. Doch günstiger ist es zum Beispiel beim Online-Versandhändler Amazon zu haben. Hier gibt es viele verschiedene Anbieter, die sogar schon für den Preis Edelstahl anbieten.

