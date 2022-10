Strompreise, Netflix, Tierarzt: Welche Änderungen im November in Sachen Geld auf Sie warten

Von: Andrea Stettner

Im November 2022 treten wieder zahlreiche Änderungen in Kraft. Dieser Monat bringt vor allem Neukunden beim Strom und Gas Erleichterungen.

Auch, wenn Verbraucher in den letzten Monaten mit vielen Preissteigerungen zu kämpfen hatten, wird nicht alles teurer. Der November 2022 bringt einige Änderungen mit sich, welche den Geldbeutel sogar entlasten. Vor allem Neukunden von Strom- und Gasanbietern dürften sich freuen, aber auch Streaming-Freunde erwartet eine Gelegenheit zum Geld sparen.

Änderung ab November 2022: Strom- und Gasanbieter dürfen Neu- und Bestandskunden in der Grundversorgung nicht mehr unterschiedlich behandeln. © Fleig/Imago

1. Grundversorgung: Bestandskunden und Neukunden müssen gleichbehandelt werden

Die Grundversorger bei Strom und Gas dürfen ab November Neu- und Bestandskunden bei den Preisen nicht mehr unterschiedlich behandeln, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Dies war bisher etwa oft der Fall, wenn Kunden ihren Energieanbieter aufgrund vorheriger Preiserhöhungen gewechselt haben oder wenn alte Verträge ausgelaufen sind. Neukunden mussten aufgrund der Energiekrise oft deutlich höhere Preise in Kauf nehmen.

2. Tierarztkosten werden teurer

Für Besitzer von Hunden, Katzen oder auch Wellensittiche werden Tierarztkosten in Zukunft teuer: Ab 22. November tritt die neue Gebührenordnung in Kraft. Dies war notwendig geworden, „um sicherzustellen, dass eine Tierarztpraxis wirtschaftlich geführt werden kann. Nur so kann eine flächendeckende Versorgung der Tiere gewährleistet werden“, zitiert der MDR den Präsidenten der Bundestierärztekammer. So soll eine allgemeine Untersuchung vom Hunden und Katzen zukünftig 23,62 Euro kosten. Im Vergleich: Zuvor mussten Hundebesitzer 13,47 Euro berappen, Katzenbesitzer sogar nur 8,98 Euro, berichtet die dpa.

3. Krankengeld für Krankenhausbegleitung

Angehörige von Menschen mit Behinderung können ab November mit einer besseren finanziellen Unterstützung rechnen: Bei einem Krankenhausaufenthalt bekommen Begleitpersonen ab 1. November Krankengeld. Voraussetzung ist, dass die Behandlung medizinisch notwendig ist. Zu den berichtigten Begleitpersonen zählen etwa Eltern, Geschwister sowie Lebenspartner.

4. Neues günstiges Netflix-Abo

Film- und Serienfans aufgepasst: Ab 3. November 2022 um 17 Uhr startet bei Netflix ein neues, günstiges Abo. Schon für 4,99 Euro im Monat können Streaming-Fans dann das umfangreiche Angebot des Streaming-Giganten nutzen. Für den günstigen Preis müssen die Abonnenten jedoch Werbung in Kauf nehmen. Lediglich das Kinder-Angebot soll ohne Werbespots zu sehen sein.

5. Paypal schafft Retouren-Funktion ab

Beim Zahlungsanbieter Paypal wird der Retourenkosten-Service zum 27. November abgeschafft. Private PayPal-Nutzer, die diesen Service in ihrem Konto aktiviert haben, können sich Retoure-Beträge dann nicht mehr von Paypal erstatten lassen. Anträge, die davor noch in Auftrag gegeben werden, werden jedoch noch abgewickelt, heißt es vom Zahlungsdienstleister.

Seit Oktober 2022 gilt übrigens ein neuer, höherer Mindestlohn. Dieser bringt vor allem für Minijobber zahlreiche Änderungen mit sich.