Fehlt Ihrer 1-Euro-Münze dieses Detail? Dann sind sage und schreibe eine Million Euro drin

Sie sieht aus wie eine schnöde 1-Euro-Münze: Doch wer sie sich genauer ansieht, bemerkt ein kleines, aber entscheidendes Detail, das sie besonders wertvoll macht.

Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz normale 1-Euro-Münze. Was hat sich also die Verkäuferin dabei gedacht, als sie das Geldstück auf eine Plattform wie eBay Kleinanzeigen stellte? Schließlich handelt es sich um ein Online-Marktforum, auf dem Anbieter (gebrauchte) Gegenstände - darunter Klamotten, Möbel oder eben auch Geldmünzen - zum Kauf anbieten.

1-Euro-Münze aus Spanien: Stern fehlt - ist diese "Fehlprägung" eine Million Euro wert?

Unter der Rubrik Münzen finden sich viele Geldstücke, die von und mit Sammlern aus Leidenschaft gehandelt werden. Oftmals soll es sich hierbei um seltene Fehlprägungen handeln, um Einzelstücke, die es in dieser Form so noch nie gab. Und dafür wollen Verkäufer auch sehr viel Geld sehen - manchmal werden sogar Beträge in Millionenhöhe verlangt!

Doch was ist das Besondere an dieser 1-Euro-Münze? Wie die Verkäuferin der Beschreibung erklärt, soll es sich um ein spanisches Geldstück handeln, das bereits einige "Gebrauchsspuren" aufweise. Doch der wahre "Makel" der Münze sei, dass ein Stern auf der Zahlseite fehle. Wer sich die Bilder, die sehr verschwommen sind, genauer ansieht, bemerkt schließlich, dass tatsächlich in der unteren Sternenreihe der zweite Stern von oben fehlt.

Üblicherweise befinden sich in der oberen und unteren Reihe immer sechs davon. Doch nun sind es in letzterer nur fünf. Und weil die Münze "einen Stern zu wenig" besitzt, soll das gute Stück auch eine Million Euro wert sein. Warum es allerdings für Verkäufer klüger ist, vermeintliche "Fehlprägungen" nicht auf eBay zu verkaufen, sondern bei Auktionshäusern, erfahren Sie hier.

