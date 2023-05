Die Macht kehrt zum Battle Royale zurück – Neues Star Wars Update in Fortnite

Von: Joost Rademacher

Die Macht kehrt zum Battle Royale zurück – Neues Star Wars Update in Fortnite © Epic Games (Montage)

Am 2. Mai 2023 erscheint in Fortnite ein großes neues Star Wars Update. Ein Insider kennt schon vorher die genaueren Inhalte von Patch 24.30.

Cary, North Carolina – Wenn zwei der wohl größten Franchises der Welt aufeinandertreffen, schauen die Fans beider Seiten immer besonders gespannt zu. Bald wird zum Beispiel in Fortnite alles wieder im Zeichen von Star Wars stehen. Ein neues Update erscheint schon am 2. Mai 2023 und wieder wird die Macht ins Battle Royale zurückkehren. Ein Insider hat einige der Inhalte von 24.30 in Fortnite enthüllt.

Insider ShiinaBR hat regelmäßig topaktuelle Infos rund um Fortnite zur Hand. Als Partner von Epic Games gehört der Twitter-Account häufig zu den ersten, die Neuigkeiten rund um das Battle Royale mit der Öffentlichkeit teilen können. Für den Release von Update 24.30 hat Shiina ebenfalls schon einige Ankündigungen machen können.