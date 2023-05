Tears of the Kingdom: Wie gut läuft das neue Zelda?

Von: Daniel Neubert

Tears of the Kingdom: Stabile Framerate oder Ruckelorgie? So gut läuft das neue Zelda © Nintendo / ingame.de (Montage)

Mit Tears of the Kingdom erscheint morgen eines der meisterwarteten Games des Jahres. Doch wie gut läuft das Spiel auf der Nintendo Switch?

Hamburg – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird sehnsüchtig von seinen Fans erwartet. Doch im Vorfeld machten sich viele Spieler Sorgen, denn die Hardware der Nintendo Switch ist inzwischen etwas in die Jahre gekommen. Außerdem hatte auch der direkte Vorgänger des Spiels bereits vor Jahren unter Technikproblemen zu leiden. Wie gut läuft das neue Zelda auf der Nintendo Switch?

ingame.de verrät im Artikel, wie gut die Performance des neuen Zelda-Spiels auf der Nintendo Switch läuft.

Der Vorgänger „Breath of the Wild“ hatte einige kleinere technische Macken. Immer, wenn viele Gegner und jede Menge Action im Spiel dargestellt werden musste, ging die Framerate des Spiels in die Knie, nicht immer wurden die 30 Bilder pro Sekunde von der Nintendo Switch eingehalten. Jedoch war die Hardware der Konsole 2017 noch neu und Nintendo mit der neuen Technik noch nicht vollends vertraut.