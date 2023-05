Zelda Tears of the Kingdom: Spieler bauen sich Skateboards im Spiel

Von: Ömer Kayali

„Zelda: Tears of the Kingdom“ ist der Titel des „Breath of the Wild“-Nachfolgers. © Nintendo

Tears of the Kingdom eröffnet Zelda-Fans völlig neue Gameplay-Möglichkeiten. Mit der Synthese-Funktion bauen Spieler sich sogar Skateboards.

Hamburg – Schon in Breath of the Wild konnte sich Link auf seinen Schild schwingen und ihn als Snowboard verwenden. Dank seiner neuen Synthese-Fähigkeit in Zelda: Tears of the Kingdom ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, da sich so gut wie alle Gegenstände im Spiel „zusammenkleben“ lassen. Link kann dank dieses Skills sogar Skateboards basteln. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Die Synthese-Fähigkeit dient dazu, dass Link seine Ausrüstung mit verschiedenen Gegenständen in der Spielwelt kombiniert. Während viele Kombinationen auf der Hand liegen – etwa Stock plus Stein ist gleich Hammer – bietet Tears of the Kingdom auch Spielraum für kreativere Konstruktionen. Wer sich nicht gerade einen Roboter mit Flammenwerfer als bestes Stück baut, kann Links Schild mit einem Minenwagen zu einem Skateboard umfunktionieren.