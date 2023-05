Zeitlos gleiten im neuen Zelda – ein einfacher Trick mach das Parasegel besser

Von: Janik Boeck

Teilen

Tears of the Kingdom: Schreine im Himmel © Nintendo (Montage)

Hoch hinaus in die Lüfte von Hyrule. Man kann das Parasegel unendlich lang nutzen.

Hamburg – Das Parasegel in Tears of the Kingdom ist das wohl beste Werkzeug des Spiels. Es ist mit einem Knopfdruck da, beschützt einen vor jeglichem Fallschaden und geht nie kaputt. Nur die begrenzte Ausdauer-Leiste von Link ist ein Problem. Vor allem zu Beginn von Tears of the Kingdom sind dessen Ärmchen so mickrig, dass die Flüge eher kurzer Natur sind.

ingame.de zeigt den Trick, mit dem man das Parasegel in Tears of the Kingdom unendlich lang nutzen kann.

Mehr zum Thema Tears of the Kingdom: Parasegel unendlich lang nutzen – Einfacher Trick machts möglich

Um das Parasegel unendlich lang fliegen zu können, braucht man nur drei Dinge.