YouTube: Schadet Fast-Food-Werbung Jugendlichen? Tim Jacken in der Kritik

Von: Joost Rademacher

YouTube: Schadet Fast-Food-Werbung Jugendlichen? Tim Jacken in der Kritik © YouTube (Tim Jacken)

In der deutschen YouTube-Landschaft gibt es Streit. Tim Jacken und Saschka kritisieren einander – wegen Werbung für Fast Food und Alkohol.

Hamburg – Werbung ist auf YouTube schon lange keine Seltenheit mehr, egal ob durch den mysteriösen Algorithmus oder als direkte Produktplatzierung in Videos. Die Frage nach den richtigen Werbepartner*innen und vor allem nach den richtigen Placements ist aber immer wieder eine schwierige. Dass diese Werbemittel auch mal nach hinten losgehen kann, zeigt sich jetzt bei YouTuber und Streamer Tim Jacken. Dieser bekommt von Influencerin Saschka gerade mächtig Kritik für die Werbung in seinen Videos.

In einer seiner vergangenen Wochenschauen hat TJ zum Beispiel ein großes Werbesegment eingebaut, in dem er und ein Kumpel sich mit Burgern beliefern lassen und diese genüsslich vor laufender Kamera einverleiben. Das alles ist vernünftig als Werbung im Video deklariert, für Influencerin Saschka tun sich dennoch einige Probleme auf. In einem umfangreichen Video kritisiert sie den YouTuber für sein Werbeverhalten.