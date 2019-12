Xbox Series X: Alte Spiele aller Xbox-Generationen bleiben spielbar

Bei den Game Awards 2019 stellte Microsoft überraschend seine neue Xbox-Konsole vor und verrät nun auch Details zur Abwärtskompatibilität.

Eine neue Konsolengeneration ist immer etwas Aufregendes - positiv wie negativ. Einerseits ein Grafiksprung und neue Technik, andererseits muss man sich in aller Regel von Spielen verabschieden, die man bereits besitzt. Denn nicht immer unterstützen neue Konsolen die alten Spiele. Bei der Xbox Series X verspricht Microsoft aber volle Abwärtskompatiblität.

Xbox Series X: Spiele aller Generationen bleiben erhalten

Xbox-Spieler sollen ihr gesamtes Gaming-Portfolio der vergangenen Generationen auch auf der Xbox Series X spielen können. Microsoft verspricht nach der Vorstellung bei den Game Awards 2019 in einem Blogbeitrag vollmundig:

"Auf unserem Kompatibilitätsversprechen basierend investieren wir mit Xbox Series X zudem in verbraucherfreundliche Wege zum generationsübergreifenden Besitz von Spielen. Mit unseren First-Party-Titeln, darunter auch Halo Infinite im nächsten Jahr, setzen wir uns dafür ein, dass Spiele aus den Xbox Game Studios generationsübergreifende Berechtigungen unterstützen und dass Deine bisherigen Erfolge und Spielstände auf allen Geräten verfügbar sind."

Xbox Series X: Auch Hardware-Zubehör der Xbox One bleibt funktionsfähig

Gute Nachrichten also für alle Spieler, die auch noch in den nächsten Jahren ihre alten Spiele vollenden wollen. Die Abwärtskompatibilität soll sich aber nicht nur auf Spiele beschränken. Das komplette Xbox-One-Zubehör soll ebenfalls an der Xbox Series X funktionieren. Das gelte auch für Dienste wie den Xbox Game Pass. Ab Tag 1 soll alles reibungslos funktionieren, ob das auch so kommen wird, muss sich Weihnachten 2020 zeigen. Zu dieser Zeit soll die Xbox Series X auf den Markt kommen.

Entwickelt, um die 4-fache Rechenleistung der Xbox One X auf die leiseste und effizienteste Weise, euch zu liefern.



(Und ja ihr könnt sie auch liegen nutzen.)



Erfahrt mehr über die Xbox Series X https://t.co/8qj3EafnOQ#XboxSeriesX #PowerYourDreams pic.twitter.com/IhBXwb5nFU — Xbox DACH (@XboxDACH) December 15, 2019

Xbox Series X bekommt einen neuen Controller

Der Controller der Xbox ist nicht nur bei Konsolenspieler beliebt, auch PC-Spieler greifen gerne zum Pad der Xbox. Für die Xbox Series X hat Microsoft das Eingabgerät nochmals überarbeitet. So soll die Größe und Form verfeinert worden sein, heißt im Blog.

Neu ist der Share-Button in der Mitte des Controllers. Mit diesem können Spieler Screenshots und kurze Videos direkt im Internet teilen. Für den neuen Controller der Xbox Series X hat Microsoft das D-Pad des Xbox Elite Series 2 übernommen. Das Eingabegrät kann auch an der Xbox One sowie an Windows-10-PCs verwendet werden.

