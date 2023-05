Wünsche der Fans für die kommenden PS Plus Spiele

Von: Noah Struthoff

PS Plus Februar 2023 Gratis Games - Die kostenlosen Spiele im Abonnement von Sony © Sony

Im Juni gibt es durch PS Plus wieder 3 neue Gratis-Spiele. Hier gibt es die Fan-Wünsche und mögliche Leaks zu den kostenlosen Spielen.

San Mateo – Im Juni gibt es durch Sony wieder 3 Gratis-Spiele für alle Abonnenten von PS Plus. Bereits im Vorfeld wird fleißig spekuliert, welche Gratis-Spiele kommen werden. Viele Fans geben vorher Predictions ab, die teilweise sogar stimmen. Dazu kommen öfters mal Leaks, die ebenfalls ein gutes Bild der Gratis-Games geben.

ingame.de zeigt, was bisher zu PS Plus im Juni 2023 bekannt ist und welche Spiele die Fans gerne sehen möchten.

Die Wünsche der Fans sind durchaus groß und beinhalten viele namhafte Titel. Allerdings hat Sony immer wieder bewiesen, dass sie auch mal große Titel kostenlos anbieten. Es könnte also spannend werden im Juni.