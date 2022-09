7 vs. Wild Staffel 2: Teilnehmer mit Abschieds Worten an ihre Fans

Von: Niels Olesen

Teilen

7 vs. Wild Teilnehmer mit dramatischem Abschied: „Sollte ich nie zurückkommen...“ © youtube.com/fritzmeineckelive/ 7 vs Wild/ instagram.com/starletnova (Montage)

Die Dreharbeiten für 7 vs. Wild Staffel 2 starten endlich. Knossi und Co. zeigen sich ein letztes mal auf Social Media, um sich zu verabschieden.

Magdeburg – Die Dreharbeiten für das große Survival Projekt 7 vs. Wild haben endlich begonnen. Die Vorfreude bei den Fans ist groß. Fritz Meinecke und die anderen Kandidaten habe sich jetzt auf den Weg in die Tropen gemacht, um sich der Challenge zu stellen. Einige der Teilnehmer haben sich mit ergreifenden Worten an ihre Follower gewandt. Auf Instagram und YouTube zeigten sie sich die Twitch-Streamer und YouTuber noch ein letztes Mal vor dem Start des Projektes.

ingame.de verrät die letzten Worte der Teilnehmer vor dem Drehbeginn von 7 vs. Wild.

Der Veranstalter selbst hatte einige Probleme bei der Anreise zum Drehort von 7 vs. Wild. Mehrere Züge hatten Verspätungen, sodass er seinen Anschluss-Zug zum Flughafen verpasst hat. In einem Hotel wandte er sich in einer Instagram Story an seine Fans: „Ich bin gestrandet, nicht an dem Ziel, wo ich hin wollte.“