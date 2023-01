Hogwarts Legacy: Wie lang wird die Spielzeit? Alle bisher bekannten Informationen

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Wie lang wird die Spielzeit? Alle bisher bekannten Informationen © Warner Bros. Games

Bald erscheint Hogwarts Legacy, aber wie viel Spielzeit wird das Zauber-RPG verlangen? Hier sind alle bisherigen Informationen zur Dauer des Spiels.

Burbank, Kalifornien – In Hogwarts zur Schule zu gehen, bedeutet, sieben Jahre des eigenen Lebens aufzuopfern. So viele Schuljahre dauert es, um in der Schule für Hexerei und Zauberei einen Abschluss zu erhalten. In Hogwarts Legacy, Avalanche Softwares bald erscheinendem Zauber-RPG, wird man dagegen nicht so viel Zeit für die Ausbildung einplanen müssen – oder vielleicht doch?

Es dauert bis zum Release von Hogwarts Legacy am 10. Februar nur noch knapp einen Monat, dennoch haben Warner Bros. und Avalanche Software noch lange nicht alle handfesten Infos über das Spiel preisgegeben. Das betrifft auch die Spielzeit. Selbst im umfangreichen FAQ zu Hogwarts Legacy ist von der tatsächlichen Dauer keine Rede.