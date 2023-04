Wer ist beim Red Bull Gameball Royale dabei? Diese internet-Stars spielen Völkerball

Von: Josh Großmann

Teilen

Wer ist beim Red Bull Gameball Royale dabei? Diese internet-Stars spielen Völkerball © Twitch

Beim Red Bull Gameball Royale werden 32 Teilnehmer in 4 Teams gegeneinander Völkerball spielen. Wir zeigen euch alle Internet-Stars, die dabei sind.

Hamburg – Das Red Bull Gameball Royale lockt die Fans nach Hamburg und verspricht Ballspiele der etwas anderen Art auf Twitch. Insgesamt sind 32 Influencer und Influencerinnen in 4 Teams am Start. Papaplatte, Rewinside, Amar und Jasmin Gnu wollen die Teilnehmer zum Sieg beim Red Bull Gameball Royale führen. Wir zeigen euch die Teams und Teilnehmer beim großen Twitch-Event in Hamburg – diese Streamer könnt ihr vor Ort sehen.

ingame.de enthüllt alle Teilnehmer beim Red Bull Gameball Royale in Hamburg.

Mehr zum Thema Red Bull Gameball Royale: Teams und Teilnehmer beim Twitch-Event in Hamburg

Am 6. April werden 32 Influencer und Influencerinnen in der Sporthalle Hamburg (das ist wirklich der Name) ihr Können im Dodgeball unter Beweis stellen. Zwar kennt man schon Fußball-Events und andere sportliche Meisterleistungen der Internet-Stars, doch ist Völkerball völlig unerforschtes Gebiet. Das „sportliche Klassentreffen“ soll nicht nur einfache Dodgeball-Spiele, sondern auch spannende „Battle Royale“-Elemente zeigen, sodass ein verrückter Anblick vorprogrammiert scheint.