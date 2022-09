MontanaBlack: Neue Ansage vom Meeresbiologen – Das Aquarium muss weg

Von: Josh Großmann

MontanaBlack: Neue Ansage vom Meeresbiologen – Das Aquarium muss weg © dpa / Philipp Schulze

Dem Meeresbiologen Robert Marc Lehmann ist das 1700L Aquarium von MontanaBlack ein Dorn im Auge. Er muss dem Streamer die zweite Ansage machen.

Kiel – MontanaBlack ist auf Twitch besonders erfolgreich und zeigt sich in seinen Livestreams meistens vor einem prunkvollen Aquarium, das ganze 1700 Liter fasst. Darin tummeln sich allerlei Zierfische, die den Streamer beinahe wie einen Super-Schurken aussehen lassen. Robert Marc Lehmann ist deutscher Meeresbiologe und YouTuber – im März 2021 hat er MontanaBlack bereits eine fundierte Kritik zu seinem Aquarium zukommen lassen. Nun antwortet MontanaBlack und lässt den Meeresbiologen die zweite Ansage machen.

Robert Marc Lehmann beschäftigt sich nach eigenen Angaben mit Fischen, seit er sechs Jahre alt ist. Als studierter Meeresbiologe und angesehener Tierschützer genießt er großes Vertrauen in seinen Bereichen der Expertise. Besonders das Meer und der Schutz dieses Ökosystems liegen Lehmann am Herzen. Der Einfluss und die Reichweite von MontanaBlack sind das, was dem Meeresbiologen Sorge bereiten, sodass er sich gezwungen fühlt einen Appell an den Twitch-Streamer zu richten.