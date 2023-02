Warzone 2 & MW2: Neues Doppel-XP Weekend startet – Schneller leveln

Von: Philipp Hansen

Warzone 2 & MW2: Neues Doppel-XP Weekend startet – Schneller leveln © Activision (Montage)

In Warzone 2 und MW2 dürfen sich CoD-Spieler das über mehr Erfahrung freuen. Die bald startende Season 2 macht mit einem Double XP Weekend Appetit.

Santa Monica, USA – In Warzone 2 und Modern Warfare 2 erhalten die Spieler zur Feier der bald startenden Season 2 doppelte XP geschenkt. Diese „Double XP Weekends“-Events sind extrem beliebt und leider recht selten. Diesmal gibt es auf PS4/PS5, Xbox und PC gleich mehrere Tage den Bonus. Im Artikel gibt es Tipps, wozu ihr so viel XP braucht und was man im Battle Pass und beim schnellen Waffen Leveln beachten sollte.

ingame.de weiß, wann das neue Double XP Weekend im Februar 2023 stattfindet:

Dafür braucht ihr XP in WZ2 & MW2: Im neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 und dem Battle Royale Warzone 2 levelt man durch Erfahrung (XP/EP) seinen Militär-Rang. Man kann klassisch bis Stufe 55 aufsteigen, dann starten die Prestigeränge bis 250 – so bekommt manWarzone 2: Waffen heute schnell leveln – Neues Doppel-XP Weekend startet alle Waffen, Ausrüstung und Killstreaks.