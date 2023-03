Wie bekommt man Token für den Battle Pass in Call of Duty: Warzone 2?

Von: Philipp Hansen

Wie bekommt man Token für Battle Pass in Call of Duty: Warzone 2? © Activision (Montage)

In Call of Duty: MW2 und Warzone 2 verstecken sich die schönsten Items im Battle Pass. Doch dafür braucht man Token – so schaltet man sie frei.

Hamburg – Man kennt es: Nach harten Matches in Warzone 2 und Modern Warfare 2 leuchtet rechts oben im Menü plötzlich glühend rot: „1 Token“. Sofort gibt man das begehrte Item im Battle Pass von Call of Duty aus – doch wie bekommt man mehr Token? Denn so schaltet man neue Waffen, schicke Skins und Operator frei.

ingame.de verrät zwei Methoden, um Token zu bekommen und schell zu leveln:

Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 teilen sich den Fortschritt. Egal, ob man im Multiplayer spielt, im Battle Royale von Warzone randaliert oder DMZ suchtet, jedes bisschen Erfahrung fließt in einen gemeinsamen Battle Pass. Es gibt einige Tricks, mit denen man deutlich mehr Erfahrung bekommt und somit auch schneller Token für Levelaufstiege sammelt. Mehr dazu gibt es im vollständigen Artikel auf ingame.de.