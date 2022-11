Warzone 2: Battle Pass schnell leveln – Alles zu Token in MW2

Von: Philipp Hansen

Warzone 2: Battle Pass schnell leveln – Alles zu Token in MW2 © Activision

Call of Duty: Warzone 2 und Modern Warfare 2 haben endlich den neuen Battle Pass. Hier Tipps, für die besten Freischaltungen mit Token.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 ist gestartet und hat eine neue Season zu Modern Warfare 2 gebracht. CoD-Spieler können endlich den neuen Battle Pass leveln, der jetzt anders als früher funktioniert. Hier bekommt man Tipps, wie Spieler ihre Token am besten ausgeben und welche Belohnungen wie Waffen, Operator und CoD-Punkte im Battle Pass stecken. Welche Items gibt s gratis gibt und welche Probleme Spieler derzeit in Call of Duty?

Ingame.de erklärt, wie man den Battle Pass richtig levelt:

Die Token, um Stufen im Battle Pass freizuschalten, bekommt man einfach durchs Spielen. Nach jedem Match erhaltet CoD-Spieler Erfahrung. Dabei ist es egal, ob man Warzone 2, den Multiplayer von MW2 oder DMZ spielt. Alle starten in Sektor 1. Ist dieser Sektor voll, dürft ihr zwischen Sektor A2 oder A3 wählen. Doch was lohnt sich auf lange Sicht?