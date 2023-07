Warzone 2 Spieler nutzen Spritzen und lösen Debatte aus

Von: Janik Boeck

Call of Duty: Hydro Kampfpaket für CoD MW2 und Warzone 2 © Activision

Warzone 2 hat eine Doping-Debatte am Hals, weil Spieler die Spritzen zu stark finden.

Santa Monica, Kalifornien – Activision hat nach wie vor mit seinem Zugpferd zu kämpfen. Warzone 2 ist lange nicht da, wo Publisher und Fans es gerne hätten. Nach den letzten Patches weist der Weg aber zumindest in die richtige Richtung. Genau in diese ruhige Phase sticht ein Clip von Stims. Die Spritzen haben eine Doping-Debatte rund um Call of Duty ausgelöst, weil sie zu stark sind.

ingame.de erklärt die Doping-Debatte in Warzone 2.

Der CoD-Experte und YouTuber JGOD reagierte auf Twitter auf einen Clip. In diesem ist ein Spieler zu sehen, der sich in der finalen Zone freiwillig ins Gas begibt und sich am laufenden Band die Stims in die Blutbahn jagt.