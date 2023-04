Warzone 2: Setup für starke SMG – beste Vaznev 9k

Von: Janik Boeck

Bestes Level-Event in Call of Duty kehrt zurück © Activision

Es gibt eine starke SMG in Warzone 2. Die Vaznev 9k braucht das richtige Setup. Das ist es.

Santa Monica, Kalifornien – Das Arsenal von Warzone 2 wächst immer weiter. Trotzdem konnte sich die Vaznev 9k lange an der Spitze der Meta halten. In Season 3 des Battle Royale wurde die SMG allerdings generft. Trotzdem ist die Waffe noch absolut verlässlich.

ingame.de verrät das beste Setup der Vaznev 9k in Warzone 2.

Das Vaznev 9k Setup in Warzone 2 stammt vom YouTuber EyeQew. Der begeistert seine Fans immer wieder mit actionreichem Gameplays und Setups für seine Lieblingswaffen.