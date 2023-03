Warzone 2: Setup für neue Waffe – ein dunkler Schatten kommt zurück

Von: Janik Boeck

Eine neue Waffe ist zu stark. Das Setup bringt eine verhasste Meta zurück. Das ist der Tempus Torrent Build.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 hat sich im Vergleich zum Vorgänger in einer Hinsicht kein Stück gebessert. Das Waffen-Balancing ist noch immer das reinste Chaos. Mit dem Start von Season 2 Reloaded hat Infinity Ward schon wieder eine Waffe veröffentlicht, die potenziell OP ist. Die Tempus Torrent erinnert an die DMR-Meta aus Warzone.

ingame.de zeigt das beste Tempus Torrent Setup in Warzone 2.

Mit dem Start von Season 2 Reloaded in Warzone 2 ist die neue Waffe Tempus Torrent ins Spiel gekommen. Der CoD-Pro und Streamer FaZe Booya hat ein Setup für die Tempus Torrent geteilt, das an die DMR-Meta aus Warzone erinnert.