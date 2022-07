Warzone: Rebirth of the Dead – Das steckt im neuen Zombie-Modus

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone: Rebirth of the Dead erklärt © Activision

Season 4 Reloaded ruft einen neuen Spielmodus für Warzone ins Leben. Im Battle Royale geht es auf Zombie-Jagd. Das steckt im Spielmodus Rebirth of the Dead.

Santa Monica, Kalifornien – Season 4 von Warzone ist inzwischen einige Wochen alt. Nun soll das Midseason Update neuen Schwung in das Battle Royale von Activision bringen. In Season 4 Reloaded warten einige spannende Inhalte auf die Spieler*innen. Dazu zählt auch ein Zombie-Modus, in dem es um‘s blanke Überleben geht.

ingame.de verrät Regeln und Belohnungen für Rebirth of the Dead in Warzone Season 4 Reloaded.

Mehr zum Thema Warzone: Rebirth of the Dead – Regeln und Belohnungen im neuen Spielmodus

Mit dem Start von Season 4 Reloaded in Warzone fällt auch der Startschuss für den Zombie-Modus Rebirth of the Dead. Ab dem 27. Juli um 18 Uhr können Sie sich also in den neuen Spielmodus stürzen.