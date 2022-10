Warzone: „Pay-to-Win-Waffe“ plagt Spieler – Nerfs lassen auf sich warten

Von: Janik Boeck

Warzone: Pay-to-Win-Waffe im Spiel © Activision (Montage)

Eine neue „Pay-to-Win-Waffe“ geistert durch Warzone. Eine SMG aus Modern Warfare wurde durch einen Waffenbauplan ungewollt stärker. Nerfs gibt es noch nicht.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone bekommt immer wieder Updates, um die Meta auszubalancieren. Dabei rutschen das ein oder andere Mal einige Waffen durch, die zu stark sind. Nun gibt es allerdings ein anderes Ärgernis. Ein Waffenbauplan sorgt aktuell dafür, dass es eine „Pay-to-Win-Waffe“ in Warzone gibt. Ein erhoffter Nerf bleibt bisher noch aus.

ingame.de verrät, welche die neue „Pay-to-Win-Waffe“ in Warzone ist.

Bei der neuen „Pay-to-Win-Waffe“ in Warzone handelt es sich um die MP5 aus Modern Warfare 2019. Allerdings ist nicht die Waffe an sich das Problem, sondern ein Waffenbauplan, der in Warzone Season 5 Reloaded erstarkt ist.