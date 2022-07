Warzone: Patch Notes der Season 4 Reloaded – 3 der besten Waffen geschwächt

Von: Janik Boeck

Teilen

Warzone: Season 4 Reloaded Patch Notes – das ändert sich an den Meta-Waffen © Activision (Montage)

Season 4 Reloaded von Warzone ist da. Auch die Patch Notes des Midseason Update sind nun bekannt. Das sind die Highlights.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone Season 4 Reloaded wird von Fans sehnlichst erwartet. Das Midseason Update des Battle Royale von Activision soll vor allem die Warzone-Meta noch einmal aufmischen. Außerdem sollen neue Inhalte frischen Wind in den Shooter bringen.

ingamde.de zeigt die Highlights der Patch Notes zu Warzone Season 4 Reloaded.

In Season 4 Reloaded von Warzone gibt es eine Menge Neuerungen. Unter anderem erwarten die Spieler zwei neue Operator-Skins aus dem Terminator-Franchise. Außerdem wird es in Season 4 Reloaded von Warzone den Spielmodus Rebirth of the Dead geben, in dem ordentlich die Fetzen fliegen dürften.